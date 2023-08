Il ferragosto e dintorni a tutta sagra delle Pro loco del Friuli Venezia Giulia 

Arriva Ferragosto e l’Estate entra nel suo culmine: insieme alla stagione calda anche le sagre delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia vivono il proprio apice. Numeri alla mano, spiegano dalle Pro loco, finora, partendo dalla primavera, oltre 600 mila persone hanno frequentato le varie manifestazioni sin qui svolte. “Numeri destinati a crescere – commenta il presidente del Comitato regionale Unpli Valter Pezzarini – segno di come le proposte delle nostre Pro Loco, capaci di portare avanti le tradizioni rinnovandole allo stesso tempo, continuano a essere apprezzate. Un plauso ai presidenti e ai volontari che con grande impegno, destinando il loro tempo libero al bene della comunità, ogni volta riescono a donare momenti di divertimento e aggregazione al pubblico, “condendoli” con i sapori tipici”. Ecco di seguito alcune delle sagre in programma nei prossimi giorni.

FESTA DELL’ARROTINO

Il 12 e 13 agosto manifestazione che celebra uno dei mestieri tradizionali della Val Resia (UD) e i suoi sapori.

FESTIVAL DI MAJANO

Fino al 15 agosto – Majano (UD)

La storica rassegna del Friuli Venezia Giulia ricca di concerti di spessore nazionale e internazionale, iniziative culturali, sportive e artistiche. Programma completo su www.promajano.it

38^ FIESTA SOT IL CRUPISIGNÂR

Fino al 15 agosto 2023 – Arba (PN)

Il programma di quest’anno sarà ricco di eventi inediti e intriganti, adatti a grandi e piccini. Dall’ormai rodato autoraduno al celebre e immancabile torneo delle vie, passando per una nuovissima competizione amichevole che vi farà impazzire: il torneo di cornhole! Tornerà, finalmente, anche la gara di pesca. Non mancheranno le serate dedicate alla gioventù, ma ci saranno anche sere più classiche, durante le quali la pista sarà pronta ad accogliere ballerini e ballerine di ogni età.

Fornitissima cucina, birreria ed enoteca – Posti a sedere al coperto e servizio al tavolo.

Organizzazione: Pro Loco Arba

Info: prolocoarba@gmail.com / FB PRO LOCO ARBA

55^ FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOKLORE AVIANO PIANCAVALLO

Fino al 15 agosto 2023 – Aviano (PN)

Il Festival, organizzato in collaborazione con il Gruppo Folkloristico F. Angelica Danzerini di Aviano, prevede oltre alle tradizionali serate di folklore, mostre, degustazioni di piatti tipici dei luoghi di provenienza dei gruppi ospitati, conferenze e tanto altro. Il Festival si svolgerà nella Piazza Duomo di Aviano, salvo alcune serate itineranti, dove gli spettacoli avranno luogo in altre località della Regione e del vicino Veneto.

Organizzazione: Pro Loco Aviano APS

Info: 0434 660750 / segreteria@prolocoaviano.it / www.prolocoaviano.it / FB Pro Loco Aviano aps

FESTEGGIAMENTI DI SANTA FILOMENA – …A TUTTO FRICO

Fino al 15 agosto 2023 – Flaibano (UD)

Tradizionale festa paesana che alla rinomata cucina del frico e della gustosa rosticceria affianca un ricco programma di iniziative culturali e sportive, oltre a concerti di musica folkloristica e animazioni per bambini. Da non dimenticare la Serata Cabaret e l’imperdibile spettacolo pirotecnico lunedì 14 agosto.

Organizzazione: Pro Loco Flaibano

Info: www.proflaibano.it / FB PRO Flaibano

MONTEMAGGIORE MATAJUR

12-15 agosto Savogna (UD)

Festa di San Lorenzo e Santa Maria Assunta con chioschi, musica, giochi e tradizioni.

FESTEGGIAMENTI ASSUNTA

Fino al 15 agosto – Reana del Rojale (UD)

Ricco programma con chioschi, eventi per tutte le età, musica e ballo.

FESTEGGIAMENTI DELL’ASSUNTA

Fino al 15 agosto 2023 – Bannia, Fiume Veneto (PN)

I tradizionali festeggiamenti agostani a Bannia hanno in programma serate musicali e danzanti. Domenica 6 agosto si terrà la consueta Marcia della Stria con tre percorsi di 6, 13 e 18 km.

Organizzazione: Pro Loco Bannia

Info: info@prolocobannia.it / FB Pro Loco Bannia

59ª ED. SAGRA DELLA TROTA E DEL FORMAGGIO SALATO

Fino al 16 agosto 2023 – Tramonti di Sotto (PN)

Giunta ormai alla 59^edizione, torna la tradizionale sagra paesana di Tramonti di Sotto, un contenitore divertente e variegato che ripropone anno dopo anno iniziative coinvolgenti e di qualità: teatro in lingua friulana, concerti, escursioni naturalistiche, incontri con l’autore, mostre e uno stand enogastronomico che propone i prodotti locali e i piatti tipici tramontini e friulani.

La nostra sagra coniuga allegramente tradizione e innovazione, accoglie con calore turisti e curiosi che attendono il suo ritorno per ritrovare gli amici e i luoghi, valorizza le peculiarità culturali, ambientali e gastronomiche della Val Tramontina.

Organizzazione: Pro Loco Valtramontina

Info: prolocotramontisopra@ gmail.com / www. protramontidisotto.it / FB Pro Loco Tramonti Di Sopra

CALICI DI STELLE

Fino al 17 agosto Pro Loco a supporto delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

11 e 12 agosto Aquileia in Piazza Capitolo; 11 Gradisca d’Isonzo in Corte Marco d’Aviano, Povoletto in Villa Pitotti, Sesto al Reghena in Corte Palazzo Burovich, Sgonico-Zgonik in Località Sales; 12 Duino Aurisina-Devin Nabrežina all’Infopoint PromoTurismoFVG – Sistiana; 13 Prepotto – Dolegna del Collio nel Centro di Prepotto; 17 Camino al Tagliamento in Casa Liani. Programma completo con tutti i dettagli su cittadelvinofvg.it.

22ª ED. FESTEGGIAMENTI AGOSTANI DI SAN ROCCO – FESTA DELL’OCA

Dal 12 al 27 agosto 2023 – Morsano al Tagliamento (Pn)

Presso l’area festeggiamenti della locale Pro Loco, tradizionale manifestazione dedicata alla degustazione di piatti tipici a base d’oca e caratterizzata da attività ricreative, spettacoli d’intrattenimento, mostre, mercatini ed eventi sportivi.

Organizzazione: Pro Loco Morsano al Tagliamento

Info: www.prolocomorsano.it / prolocomorsanoaltagl_to@ yahoo.it / FB Proloco Morsano al Tagliamento

31^ RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MACIA

Dal 12 al 16 agosto 2023 – Spilimbergo (PN)

Visitare Spilimbergo nelle Giornate della Macia significa fare un tuffo nel passato per scoprire la vita della città nel XVI secolo. In tutte le giornate saranno proposti eventi che animeranno in modo particolare la festa: il Palio dell’Assunta, la Rievocazione della Macia, una sfilata di centinaia di figuranti della città e delle Comunità ospiti tra nobili, popolani, soldati e arcieri per andare a rendere omaggio al Conte.

Organizzazione: Pro Loco Spilimbergo

Info: 0427 2274 / prospilimbergo.org / prospil imbergo@gmail.com / FB Pro Spilimbergo

SAGRA DEL FRICO

12, 13, 14 / 18, 19, 20 agosto 2023 – Carpacco, Dignano (UD)

Torna una delle più storiche manifestazioni dedicate ad uno dei piatti più famosi della tradizione friulana, il frico. Per due fine settimana, Carpacco riaccende i fuochi sotto le padelle per accogliere il suo folto pubblico di appassionati.

Organizzazione: Pro Loco Carpacco

Info: info@sagredalfrico.it / www.sagradelfrico.it / FB Sagre dal Frico di Carpacco

25^ ED. FESTA DEL LAMPONE E DEL MIRTILLO

Dal 12 al 15 agosto 2023 – Avasinis, Trasaghis (UD)

La festa di Avasinis per eccellenza: quattro giorni all’insegna della dolcezza e della buona musica. Grandi cover band, folklore, pietanze tipiche, non mancheranno, come sempre, i lamponi ed i mirtilli freschi, le confetture e gli sciroppi. Il paese si chiuderà al traffico veicolare ed aprirà il proprio cuore a tutti gli ospiti che vorranno partecipare.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Avasinis

Info: prolocoavasinis@gmail. com / www.prolocoavasinis.org / FB Proloco Avasinis

FESTA DELLA MEDA

Dal 12 al 15 agosto 2023 – Porzus, Attimis (UD)

Giornate dedicate alla tradizione con lo sfalcio dei prati e la realizzazione dei covoni di fieno, Simposio di sculture, Concorso ex tempore, camminate nella natura, proposte gastronomiche, laboratori per bambini, musica da intrattenimento. Il tutto immerso nel paesaggio montano della piccola Frazione di Porzus: una finestra aperta sulla Pianura Friulana

Organizzatore: Pro Loco Amici di Porzûs

Info: 393 8406395 / proloco.porzus@gmail.com / w ww.porzus.it / FB Pro Loco Amici di Porzûs

59 FERRAGOSTO TIMAVESE – VRAU TOOG

12, 13, 14 e 15 agosto 2023 – Timau di Paluzza (UD)

Accanto alle cerimonie religiose con la processione della Madonna, numerose sono le iniziative folcloristiche ed enogastronomiche, tra le quali, da non perdere, martedì 15, la Rassegna internazionale della ricotta di malga. Ci saranno anche i krofn o kropfn (tipici cjarsons del borgo).

Organizzazione: Pro Loco Timau Tischlbong

Info: prolocotimau@gmail.com / FB Proloco Timau Tishlbong APS

SAGRA DI PLATISCHIS

17, 18, 19, 20 agosto 2023 – Platischis, Taipana (UD)

La frazione di Taipana si anima con quattro giornate di festa, musica tutte le sere, stand gastronomico, bar, pesca di beneficenza con ricchi premi, torneo di calcio, gara di briscola, mostra artistica e l’immancabile pomeriggio di giochi per i più piccoli.

Organizzazione: Pro Loco Platischis

Info: prolocoplatischisaps@ gmail.com / FB PROLOCO PLATISCHIS (LOGO VERDE)

FESTA SUL FIUME

18, 19, 20 / 25, 26, 27 agosto 2023 – Precenicco (UD)

Caratteristica sagra di paese con tanti eventi in programma. Specialità enogastronomiche della zona, attività per grandi e bambini, il tutto contornato da ottimi gruppi musicali.

Organizzazione: Pro Loco Precenicco

Info: 0431 589655 / prolocoprecenicco@gmail.com /

ARTINVAL 2023

Dal 24 al 27 agosto 2023 – Tramonti di Sotto (PN)

Un festival che ripropone una variegata rassegna di concerti e spettacoli teatrali, laboratori artistici e artigianali per grandi e piccini, escursioni naturalistiche, mostre artistiche e fotografiche e un ricchissimo mercatino di artigianato di qualità. ARTINVAL è un festival “GLOCAL” che conserva i tratti di una festa paesana, che coniuga allegramente tradizione e innovazione, che accoglie con calore turisti e curiosi e valorizza le peculiarità culturali, ambientali e gastronomiche della Val Tramontina, in dialogo e contaminazione da alcuni anni con le culture minoritarie di altri luoghi montani d’Europa.

Organizzazione: Pro Loco Valtramontina

Info: prolocotramontisopra@ gmail.com / www. protramontidisotto.it / FB Pro Loco Tramonti Di Sopra

CORDOVADO MEDIEVALE

Sabato 26 e Domenica 27 agosto 2023 – Cordovado (PN)

Due giornate tra antichi mercati, spettacoli, artigiani e falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte, viandanti e pellegrini, musiche e danze. I Rioni di Cordovado disputeranno prove di abilità, forza e destrezza per vincere il palio cittadino.

Organizzazione: Pro Cordovado

Info: 331 3713255 / procordovado@gmail.com / FB @procordovado

“SAGRE DE ULTIME D’AVOST” – SAGRA DELL’ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO

26 e 27 agosto 2023 – Ciconicco, Fagagna (UD)

La tradizionale manifestazione affonda le sue radici in un passato remoto. Viene celebrata la Madonna della Cintura con iniziative ed intrattenimenti di vario genere e la degustazione del coniglio…perché a Cicunins si mangje il cunin – a Ciconicco si mangia il coniglio!

Organizzazione: Pro Loco Ciconicco

Info: prolocociconicco@alice. it / FB PRO LOCO Ciconicco