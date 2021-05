Il film documentario su Pasolini e il Friuli “Nel Paese di temporali e di primule” di Andrea D’Ambrosio esce con la Cecchi Gori Entertainment

Esce in tantissime copie nelle librerie e nelle edicole con la Cecchi Gori Entertainment in dvd il film documentario “Nel Paese di temporali

e di primule” di Andrea D’Ambrosio. Allegato al film il libro di Paolo Garofalo “L’Eden di Pasolini-il Friuli”. La prima presentazione in anteprima a giugno a Casarsa della Delizia nella rassegna “Lusignis”. Il film “Nel Paese di temporali e di primule” è un viaggio nel Friuli

di Pasolini. Nella sua memoria e nella sua formazione. Un mosaico di testimonianze degli allievi e di chi lo ha conosciuto e amato. Per

capire davvero l’opera di Pasolini bisogna partire dall' inizio. Dai luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza del poeta. Casarsa, Versuta, il Friuli. Questo film è un viaggio nella civiltà rurale e contadina che ha formato lo scrittore. Un collage di interviste ad allievi e amici di quell' importante periodo storico. Nico Naldini racconta la vicinanza e le avventure con il cugino nelle campagne friulane. Giuseppe Zigaina la formazione pittorica del poeta. Ovidio Colussi narra di come e perché nacque l'Academiuta de lenga friulana. Don Dante Spagnol racconta Pasolini come insegnante. Poi Guglielmo Susanna, Maria Querin, gli allievi della scuola di Valvasone, l’avvocato Brusin. Fino a Ernesta Bazzana che lo accolse durante i bombardamenti nella sua casa di Versuta, e alle testimonianze di Don Redento Bello e Federico Tacoli che raccontano della morte del fratello Guido a Porzus. Racconti di testimoni quasi tutti scomparsi che rendono il film un documento prezioso. Realizzato da Andrea D’Ambrosio già autore di documentari come Biutiful Cauntri vincitore di numerosi premi e del film Due euro l’ora che ha vinto oltre 40 festival nel mondo. Il libro “L’Eden di Pasolini” scritto da Paolo Garofalo, già fondatore dell’Archivio Pasolini di Casarsa è una raccolta completa del mondo di Pasolini nel Friuli con testimonianze di protagonisti importanti del mondo culturale friulano. Il cofanetto è realizzato da Immaginazione col contributo della Fondazione Friuli, del comune di Casarsa della delizia, della fondazione Picentia in collaborazione con Centro studi Pier Paolo Pasolini, cineteca del Friuli, festival Laceno d’oro, Quaderni di Cinemasud, associazione Punto giovani, Archivio del movimento operaio e democratico, Società filologica friulana e col patrocinio del comune di Treviso.

In tutte le librerie, edicole e sul sito della Cecchi Gori

https://www.cgentertainment.it/film-dvd/nel-paese-di-temporali-e-primule/f60147/