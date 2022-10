Il Friuli Venezia Giulia oggi alla “Festa del Cinema di Roma”

Verranno presentate oggi, 15 ottobre, “Amate Sponde” e “Rapiniamo il Duce”, i film in gara che hanno ricevuto il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Come è noto si sono accesi giovedì scorso i riflettori sulla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, l’evento che animerà la Capitale fino al 23 ottobre e avrà il suo fulcro nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove sono stati allestiti gli spazi di proiezione e l’iconico red carpet.

All’interno della kermesse cinematografica domani, sabato 15 ottobre, saranno presentante anche due opere che hanno ricevuto il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, da sempre impegnata ad attrarre produzioni nazionali e internazionali sul territorio regionale attraverso un’attenta attività di location scouting, di presenza ai principali mercati dell’audiovisivo e di promozione del territorio. Il primo dei due film proiettati alla Festa del cinema di Roma è “Amate sponde”, l’ultima fatica del regista e sceneggiatore Egidio Eronico prodotta da EiE Film, Schicchera Production e Sky, sarà presentata in prima ufficiale nella sezione Freestyle domani, sabato 15 ottobre alle 17.00 al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Si tratta di un documentario finanziato dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG nel 2018, che è possibile definire come una landscape-suite in 4k, un montaggio di musica e immagini, in un viaggio che parte dalle Alpi fino ad arrivare alla Sicilia, toccando per tre settimane alcuni dei luoghi della nostra regione tra cui il lago e la diga di Ravedis in Valcellina, Sauris e San Daniele del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Redipuglia e il Sincrotrone di Trieste. Una vera e propria ricognizione sul corpo globale del Paese, che posa lo sguardo sui suoi lineamenti fondamentali, da quello geofisico e ambientale a quello economico e produttivo, da quello socio-demografico e abitativo a quello antropologico e culturale. Sempre domani alle 19:00, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, si terrà la prima internazionale del film “Rapiniamo il Duce”, alla presenza del regista Renato De Maria e di tutto il cast, una squadra d’eccezione composta da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Isabella Ferrari, Maccio Capatonda, Filippo Timi, Tommaso Ragno e Luigi Fedele. Il lungometraggio è stato prodotto da Bibi Film srl per il colosso dello streaming Netflix ed è stato assistito e sostenuto anche dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG nel 2021, impiegando nella troupe il 20% di maestranze locali per oltre 2 mesi sul territorio. La storia è ambientata nella Milano del 1945, proprio verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, e racconta le vicende di una banda di ladri sconclusionata che cerca di organizzare un colpo impossibile: rubare il tesoro di Benito Mussolini, prossimo a tentare la fuga dal quartier generale fascista. Anche solo guardando il trailer dell’opera si intuisce il peso che le location del Friuli Venezia Giulia hanno avuto nella produzione del film. Si riconoscono fin da subito scorci del Portovecchio di Trieste e dei Laghi di Fusine in tutte le scene d’azione della clip promozionale. Le riprese hanno toccato anche l’amideria Chiozza di Perteole di Ruda e Palazzo Carciotti a Trieste. Il film sarà disponibile al grande pubblico sulla piattaforma di Netflix a partire dal prossimo 26 ottobre. La Festa del Cinema di Roma è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) e nelle passate edizioni ha visto partecipare numerosi protagonisti del cinema mondiale. Molti film presentati in concorso hanno ricevuto i massimi riconoscimenti, come gli Oscar® e i Golden Globe, i più noti premi del cinema europeo, come gli European Film Awards, i César e i Goya, e di quello italiano, dal David di Donatello ai Nastri d’Argento.