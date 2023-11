Il futuro dell’autonomia speciale il 10 novembre convegno a Udine con D’Orlando (Paritetica) e Ferrari (Cgil nazionale)

Che ruolo può giocare oggi l’autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia? Come può incidere sulle prospettive di sviluppo e di crescita della nostra regione? E come cambieranno i rapporti tra Stato e Regioni speciali, se dovesse trovare attuazione il progetto di autonomia differenziata che si sta discutendo in Parlamento? Sono i temi del convegno “L’autonomia speciale come strumento di sviluppo e coesione”, che si terrà venerdì 10 novembre su iniziativa della Cgil Udine. L’appuntamento è alle 10 nella sala del consiglio di palazzo Antonini Belgrado, già sede della Provincia (piazza Patriarcato).

Dopo i saluti di Emiliano Giareghi, segretario generale della Camera del lavoro di Udine, interverrà la professoressa Elena D’Orlando, docente di diritto pubblico e presidente della Commissione paritetica Stato-Regione. Seguirà una tavola rotonda, moderata dal giornalista Alberto Terasso, tra il consigliere regionale Massimo Moretuzzo, del Patto per l’Autonomia, il segretario generale della Cgil Fvg Villiam Pezzetta, il sindacalista Gino Dorigo e l’economista Fulvio Mattioni. A concludere i lavori, a fine mattinata. L’intervento di Christian Ferrari, sella segreteria nazionale Cgil.