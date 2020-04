Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Fvg è in proporzione la regione italiana con gli operatori sanitari più infettati tra le regioni del nord e con un 16.12% occupa purtroppo il primo posto della classifica, seguito dalla Lombardia e dal Veneto, dove la percentuale si ferma all'8,8%. Ad affermarlo citando dati ricavati dai numeri assoluti pubblicati ieri sul sito ufficiale della Protezione Civile FVG è il consigliere regionale del Gruppo Misto Walter Zalukar.

Da quanto riportato alla stampa, spiega Zalukar, l’Assessore alla salute Riccardi si appellerebbe all'imprecisione delle cifre dell'Istituto superiore di sanità” dichiarando che “il fenomeno preoccupa, ma servono i dati precisi”. Alcuni giorni fa il governatore Fedriga aveva sottolineato che "siamo la Regione che al Nord, sia per contagi che per mortalità, ha la migliore situazione, e con una incidenza Covid-19 inferiore alla media nazionale". A sostegno di questa tesi sembra che siano stati portati i numeri totali degli infetti e dei deceduti in FVG rispetto alle altre regioni, che effettivamente risultano i più bassi. I numeri assoluti regione per regione non tengono conto del numero di abitanti di ciascuna regione esaminata, quindi non si tiene conto del rapporto percentuale tra cittadini colpiti e numero di residenti, perché non si possono fare confronti con regioni che hanno 10 milioni o 5 milioni di abitanti, senza usare le percentuali.

Questi numeri in FVG sono pari a 151 contagiati e 11,93 deceduti ogni 100mila abitanti e sembrano collocare effettivamente la nostra regione in buona posizione tra le regioni italiane. Ma c’è un dato che impressiona e riguarda Trieste, dove i contagiati sono 279,33 /100mila abitanti, rispetto ai 105,45 di Gorizia, ai 129,35 di Udine, ai 111,67 di Pordenone. E la conta dei morti segue purtroppo lo stesso andamento: a Trieste i deceduti sono 33,26/100mila abitanti, mentre risultano 1.43 a Gorizia, 8,51 a Udine 6.4 a Pordenone. Quindi rispetto alle altre province della nostra regione Trieste conta un numero di infetti e di deceduti enormemente più alto. Trieste presenta percentuali di contagiati addirittura superiori a quasi tutte le città del Veneto: ad esempio Venezia conta un numero di infetti pari a 160/100mila abitanti, Vicenza 186, Verona 275, Belluno 257, Treviso 190. Forse, conclude Zalukar, bisognerebbe dedicare maggior attenzione a questi dati e a Trieste.