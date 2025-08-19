“Il giardino incantato di Villa Tissano” il canto segreto della Vecchia Foresta. Spettacolo immersivo tra musica, narrazione e incanto

Le antiche fronde del giardino di Villa Tissano, domenica 24 agosto alle ore 20:30 , torneranno a raccontare storie. In questi dati, prende vita lo spettacolo “Il giardino incantato di Villa Tissano” , un evento unico nel suo genere che trasforma il giardino storico in un palcoscenico naturale, dove musica, narrazione e installazioni luminose si fondono per dare voce agli alberi, agli animali e alle pietre che ne custodiscono la memoria.

Un viaggio sensoriale e poetico, pensato per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio, reso possibile grazie al progetto europeo CHERRY – “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY” , finanziato dal Programma INTERREG Europe 2021-2027 e coordinato dalla Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa nasce all’interno di un più ampio percorso di tutela e valorizzazione dei giardini storici privati, con la volontà di trasformarli in luoghi di relazione e scoperta, accessibili a tutti.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra il proprietario del giardino, Andrea Cecchini, l’Associazione RiMe MuTe APS , e un affiatato team artistico di grande esperienza. A firmare lo spettacolo è Paolo Paron, narratore, storico e divulgatore noto per la sua capacità di rendere vive le storie attraverso la parola; Alessandro Pozzetto , cantante e compositore con una profonda sensibilità nella creazione di contenuti sonori; e Nico Odorico , musicista e compositore, specializzato in ambientazioni immersive per cinema e teatro.

Il risultato è uno spettacolo dal forte impatto emotivo e sensoriale, in cui si intrecciano narrazione teatrale, musica originale dal vivo e suggestive installazioni luminose. Il giardino non è solo sfondo, ma diventa protagonista: gli elementi naturali e architettonici si trasformano in personaggi di una favola contemporanea scritta appositamente per l’occasione.

Al centro della narrazione, il risveglio della Vecchia Foresta e l’appello dell’Antica Quercia, che affida a due Sbilfs, Grebano e Sisile, il compito di riconnettere gli esseri umani con la meraviglia, la fantasia e il rispetto per ciò che vive. Il loro viaggio li condurrà fino al giardino di Villa Tissano, dove adulti e bambini saranno invitati a fermarsi, ad ascoltare ea sognare. Una storia poetica e profonda, capace di parlare al cuore di tutte le età.

L’esperienza è pensata per essere profondamente partecipativa: immergersi nel cuore del giardino, circondato da maestosi alberi, il pubblico può accomodarsi anche a terra, lasciandosi avvolgere dai suoni e dalle storie in un ascolto attivo e consapevole. Un formato intimo e coinvolgente che favorisce un’autentica connessione con la natura e invita a una riflessione condivisa sul valore e la bellezza di questo verde. L’ambientazione notturna, delicata e rispettosa, amplifica l’incanto del luogo e lo restituisce nella sua dimensione più intima e autentica.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito , senza necessità di prenotazione.

La magia della serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza discreta di fate, folletti e Sbilfs, creature fantastiche nate dall’arte delle sorelle Angela e Chiara Pistrino , che popoleranno il giardino creando un’atmosfera incantata.

Chi lo desidera, potrà iniziare la serata con un momento conviviale immerso nel verde del parco: l’ Osteria di Villa Tissano propone un picnic curato, semplice e genuino, fatto di sapori locali e quiete campestre.

Per informazioni e per prenotare il cestino picnic è possibile contattare l’Osteria di Villa Tissano al numero 331 1989453 o via mail a stefania.cecchini@fvgusto.it entro il 22 agosto .

Un’occasione unica per riscoprire il giardino come luogo dell’anima, dove la cultura incontra la natura e dove, per una sera, il tempo si ferma per ascoltare le storie che solo alberi e Sbilfs sanno raccontare.