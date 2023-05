Il giorno della Festa della Repubblica Italiana si festeggiano le Repubbliche Libere Partigiane

Il giorno della Festa della Repubblica Italiana festeggiamo le Repubbliche Libere Partigiane, e in particolare la Zona Libera sorta tra la Carnia e la pianura friulana durante l’estate partigiana del 1944, una delle più importanti esperienze di autogoverno nell’Italia occupata dal nazifascismo e la Zona libera del Friuli Orientale, un’esperienza storica emozionante e drammatica anche solo a volerla immaginare. Si apre così l’invito a partecipare alla Festa delle Repubbliche partigiane che quest’anno si svolge a Lusevera/Bardo presso il Museo Etnografico. “In una giornata, si legge ancora nella nota, in cui si vorrebbero esaltare nazionalismo e militarismo scegliamo di tornare tra le montagne ed i luoghi che videro nascere e diffondere la Resistenza per solcare le orme della ribellione di allora, incrociare sguardi, desideri e corpi per prendere lo slancio per le lotte di domani. In questa quinta edizione della Festa delle Repubbliche Partigiane abbiamo scelto di spostarci a Lusevera, Bardo nello sloveno locale, nella valle del Torre. Una zona meticcia e di passaggio al limite delle due Zone Libere partigiane di cui abbiamo scritto e che ben si adatta ai contenuti che porteremo durante la giornata. Tutte tematiche che verranno trattate, infatti, cercheranno di utilizzare una narrazione antieroica, lontana da rappresentazioni autocelebrative, di parte e quindi partigiana, ricordando chi ha dato tutto per un mondo diverso e dare voce a chi ogni giorno lotta per una società migliore”.

>> PROGRAMMA 2 GIUGNO 2023 : FESTA DELLE REPUBBLICHE PARTIGIANE <<

Ore 11: Camminata a Lusevera/Bardo con visita al museo etnografico

Ore 12.00 Apertura chioschi

ore 14 Saluti iniziali e presentazione libro “Perché tutto doveva cambiare. Storie della Meglio Gioventù sui sentieri che ancora ricordano”

Ore 15.00 Esibizione Coro Popolare della Resistenza e Barski oktet (di Bardo/Lusevera)

Ore 16.00 Dibattito su nuove narrazioni della Resistenza in Friuli e al confine orientale con Piero Purich, Andrej Marini, Andrea Olivieri, Anton Špacapan Vončina

Ore 17.30 Passeggiata da Lusevera/Bardo a Pradielis alla festa di Hybrida. Durante il percorso sosta con musica a cura di Hybrida

Durante l’intera giornata saranno attivi un fornito chiosco, banchetti e spazi espositivi. Se vuoi partecipare contattaci!