Il gran finale de L’Arlecchino Errante tra parola, poesia e musica. Sarà premiata l’attrice Lucilla Giagnoni

Ultimo giorno per il Festival L’Arlecchino Errante di Pordenone che dà appuntamento per il gran finale di domani, domenica 25 settembre. Si inizia con la doppia replica (alle 10 e alle 13.30) de Il segreto dei suoni dalla lingua madre alla poesia nell’ex convento di San Francesco in cui Lucilla Magnoni trasporta gli spettatori in un viaggio tra parola, poesia e storia dei grandi maestri. La sera doppio appuntamento: si inizia alle 18 nell’ex convento di San Francesco con la consegna del Premio La Stella dell’Arlecchino Errante che ogni anno viene assegnato ad un artista o una compagnia che si sia distinta per innovazione, artigianalità, metodo e capacità di formazione. Quest’anno la commissione del Festival ha scelto Lucilla Giagnoni, attrice, autrice e “maestra” tosco-piemontese, molto amata anche in regione, “per la grande responsabilità e preparazione culturale, che le permette di coniugare con profondità “le radici” (ovvero le figure, i miti e i valori del passato), con “le foglie”, ovvero le necessità e le immaginazioni del futuro). Gran finale del festival con il concerto conclusivo Emotion for change (ore 21 nell’ex convento di San Francesco) capace di comunicare, anche con ironia, l’inter-respiro che lega l’uomo alla natura.