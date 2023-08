Il Gruppo Lega Salvini FVG in Consiglio Regionale ha presentato stamani gli emendamenti proposti dal Gruppo e approvati nell’assestamento di bilancio

Antonio Calligaris. Capogruppo del Gruppo Lega Salvini FVG in Consiglio Regionale, insieme a tutti i Consiglieri del carroccio, ha presentato gli emendamenti proposti dal Gruppo e approvati nell’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Regionale lo scorso 28 luglio. “Con i nostri emendamenti abbiamo voluto rispondere a esigenze concrete dei cittadini della nostra regione per ambiente, sicurezza, possibilità di lavoro, sociale, tutela degli animali” spiega Calligaris, “con interventi che assommano a circa 3 milioni di euro”. “La priorità, causata dagli straordinari eventi atmosferici dei giorni antecedenti la discussione, è stata quella di sostenere il mondo produttivo agricolo, che ha visto molte aziende devastate dal maltempo degli scorsi giorni. Quindi abbiamo ottenuto di incrementare con 500mila euro il fondo ‘emergenza’ per i danni causati alle infrastrutture agricole, che arriva così a 2,5 milioni. Fondo immediatamente disponibile, grazie anche ad una modifica proposta dall’assessore Zannier, che ne consente l’utilizzo con decreto”.

Per quanto riguarda la sicurezza, tema caro al Carroccio, grazie a un emendamento che stanzia 200mila euro “avvieremo un progetto pilota per consentire ai Comuni con più di 20.000 abitanti di stringere accordi con le società di Tpl per l’impiego di addetti e ausiliari alla sicurezza sui mezzi del Trasporto pubblico locale, una misura sempre più necessaria anche alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca che registrano aggressioni sempre più frequenti a personale e passeggeri del autobus nella nostra regione” prosegue Calligaris. Importanti anche le misure per la disabilità, “200 mila euro per dotare gli scuolabus, di proprietà di istituti scolastici, di pedane per facilitare la salita di persone a ridotta capacità motoria, 200mila euro per interventi diretti all’acquisto di attrezzature o per l’effettuazione di opere dirette all’accesso e alla fruizione dei relativi servizi anche alle persone diversamente abili nelle aree di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili gestiti da enti pubblici e privati e 100 mila euro per finanziare l’acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada che consentiranno alle persone con limitata capacità motoria di accedere ai siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati presenti nella nostra regione. Si tratta di interventi mirati non solo per aiutare i ragazzi concretamente a fruire dei mezzi pubblici con cui raggiungono la scuola, ma aiutiamo le persone con ridotta capacità motoria a godere dell’offerta turistica regionale” prosegue il Capogruppo. Il gruppo ha anche richiesto e ottenuto che i comuni fino a 15mila abitanti possano presentare domanda per la sostituzione degli scuolabus.

“Anche per quanto riguarda il lavoro, grazie alle proposte del Gruppo abbiamo voluto offrire un’opportunità per reinserirsi nel mondo del lavoro a persone disoccupate, finanziando l’iscrizione ai corsi per tre professionalità: security manager, assistenti bagnanti e guardiafuochi. Si tratta di professionalità molto ricercate che permetteranno contestualmente alle persone di reinserirsi nel mondo del lavoro e alla nostra regione di dotarsi di professionisti della sicurezza. Questi progetti assommano a 290 mila euro”. Anche lo sport è stato al centro degli emendamenti proposti con “300mila euro per gli sport invernali con l’obiettivo di agevolare la preparazione degli atleti in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l’avvio delle pratiche per la presentazione della candidatura della regione a ospitare i Campionati Europei di Biathlon della Forestale, manifestazione con importanti ricadute in termini economici e di promozione del territorio”. “Sempre in tema di promozione del territorio 100mila euro sono stanziati per fornire ai Comuni contributi al fine di avviare progetti pilota mirati alla realizzazione di portali web o all’implementazione delle pagine istituzionali già esistenti, seguiti dalla conseguente affissione di tabelle in luoghi sensibili o di transito dei territori comunali con Qr Code che rimandino ai siti stessi con l’obiettivo di incentivare il turismo nelle aziende del FVG”. Una cifra consistente, 474mila euro, è stata proposta anche per il sociale ed il volontariato: “45mila euro per associazioni si occupano di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, 100mila per le politiche di contrasto alla solitudine e invecchiamento attivo, 100mila per la realizzazione di orti collettivi sociali in favore delle persone con disabilità, 200mila per le associazioni donatori sangue, organi e midollo osseo, per svolgere attività promozionale nelle scuole e 30mila per le associazioni che si occupano di disturbi alimentari”. Con i suoi emendamenti il Gruppo ha pensato anche agli animali, in vista del possibile obbligo di microchip per i gatti domestici, con due emendamenti sono stati destinati “220mila euro per provvedere gratuitamente alla chippatura dei gatti domestici o alla sterilizzazione degli stessi e 100mila euro in favore degli enti del terzo settore che si occupano delle colonie feline del territorio regionale nel sostenere i costi di gestione e acquisto alimenti. In questo modo, puntiamo a ridurre il fenomeno del randagismo felino e sosteniamo i volontari sgravando le amministrazioni comunali dalla difficile gestione”. “A queste misure si aggiungono 50mila euro per supportare i produttori locali offrendo loro una vetrina internazionale che porti i prodotti del Friuli-Venezia Giulia nel mondo, 10mila euro per il rimborso delle spese degli apicoltori che, su segnalazione delle autorità, intervengono per il recupero degli sciami sul territorio regionale, 250mila euro da suddividere tra le comunità di montagna al fine di consentire la regolare e sicura circolazione stradale, 100mila per le attività del Teatro Stabile Friulano”.

Al termine della Conferenza Stampa Calligaris ha presentato anche gli Ordini del Giorno proposti dal Gruppo e approvati durante l’assestamento. In particolare “al fine di proseguire sulla rotta tracciata dalla Giunta con politiche ambientali volte al risparmio per i contribuenti abbiamo presentato un ODG che si propone la finalità di istituire una linea contributiva che consenta il recupero dell’acqua piovana e che concorra alla nobile finalità del risparmio della risorsa idrica, considerando la situazione in cui versano le falde acquifere regionali in determinati periodi dell’anno. La proposta prevede un contributo fino a 5000€ per la realizzazione di un impianto di recupero dell’acqua piovana e di irrigazione per gli orti domestici” ha concluso Calligaris.