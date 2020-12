Il maltempo sferza il Friuli, allagamenti per la fragilità idrogeologica e black out elettrico per centinaia di utenze in molti comuni

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Allerta era stato dato per tempo, ma comunque la situazione del maltempo ha creato danni e disagi a dimostrazione di come la fragilità del territorio vorrebbe interventi strutturali. E anche se è normale che nevichi copiosamente in montagna quello che non è normale è che miglia di utenze elettriche saltino con interi paesi al buio e quindi, in moti casi anche senza riscaldamento. A Forni di Sopra ad esempio si è registrato un black out dopo che la caduta di 30 centimetri di neve, così come a Sappada con 40 entimetri, non certo una precipitazione epocale. Ma è evidente che le reti elettriche sono inadeguate, se pensiamo ai paesi del nord Europa dove ghiaccio e neve sono davvero presenti in maniera massiva un back out per poche decine di scentimetri dovrebbe destare imbarazzo. Il problema è serie sia in Carnia che nel pordenonese dove questo disagio si è sommato agli allagamenti che hanno colpito non solo la montagna ma anche comuni di pianura soprattutto nella destra Tagliamento Pordenone compresa. Molte le strade

dove la viabilità è inibita e lo rimarrà, presumibilmente anche nella notte e forse nella mattina di domani tanto che la Regione ha decretato la sospensione dei servizi di traffico locale in molti comuni, mentre il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha disposto la chiusura delle scuole nella giornata di domani 7 dicembre. Quindi niente bus nelle aree colpite dal maltempo almeno fino alle 12 , l'ordinanza infatti dispone la sospensione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo nei comuni delle aree dell'udinese e del pordenonese interessate dagli scenari emergenziali di massimo allertamento, per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

Questo l’elenco dei comuni:

Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Vito d'Asio.

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

E sul Tpl c'è da registrare una nota dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti: "Mentre tutte le persone e le famiglie sono messe a dura prova a causa della situazione difficile che stiamo vivendo, c'è ancora chi ha la voglia di dare l'ennesima prova di mancanza di collaborazione e il desiderio di spargere accuse infondate". "Dopo che dall'inizio della pandemia abbiamo impegnato forze e risorse per inseguire continuamente le decisioni statali in merito ai trasporti, collaborando con le aziende del Tpl, le scuole, le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione al trasporto scolastico, oggi - così l'assessore regionale - l'ingresso dei prefetti per la collaborazione e il coordinamento con la Regione viene venduta come una nostra mancanza di capacità nel gestire i problemi del trasporto regionale". Pizzimenti ha evidenziato che "il compito assegnato ai prefetti, di coordinare i tavoli per il trasporto regionale discende direttamente dal Dpcm del presidente Conte. Ora - ha concluso - attendiamo dal Governo le somme promesse per far fronte ai servizi che saranno necessari per garantire i trasporti dei nostri ragazzi".