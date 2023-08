Il Mammut, gigante preistorico che ha affrontato l’era glaciale, ora protagonista a Trieste

Inaugurazione ufficiale domani lunedì 28 agosto alle 10.30 del nuovo evento espositivo organizzato dalla Zoic alla scoperta del Pleistocene, noto a tutti come l’Era Glaciale, “Ice Age- I Giganti dell’era glaciale”. La mostra – allestita fino al 9 settembre negli spazi della Regione in piazza Unità d’Italia a Trieste in Sala delle Colonne (ingresso Riva del Mandracchio), grazie alla collaborazione del Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – apre una finestra su un tempo scomparso ma incredibilmente legato al nostro, mostrando la vita, gli ecosistemi e l’evoluzione dei protagonisti di quel tempo: i grandi mammiferi e i primi uomini. Star assoluta dell’esposizione lo scheletro originale di Mammut (alto 3 metri e lungo 5) che potrà essere ammirato a 360 gradi dai visitatori.