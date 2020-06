Il ministro Gualtieri esclude una patrimoniale, ” niente ipotesi flat tax, manterremo la progressività fiscale”,

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Non prevediamo una specifica tassa sulla ricchezza e non siamo preoccupati per il sistema bancario italiano», questi in estrema sintesi i messaggi mandati agli investitori dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervenendo alla conferenza on line promossa da Goldman Sachs” . In sostanza Gualtieri ribadisce la contrarietà del governo a una patrimoniale mentre, ha aggiunto “continueremo a lavorare per la digitalizzazione dei pagamenti, a combattere un’evasione fiscale che è a oltre 120 miliardi di euro l'anno, e a una riforma del fisco che semplifichi e difenda la progressività delle imposte». Il perchè si dovrebbe credere a questi programmi non è dato saperlo dato che sono punti che da anni il centrosinistra inserisce nei suoi decaloghi senza in sostanza realizzarli. Onestà intellettuale ci impone di dirlo, anche se le ricette proposte dal centrodestra, anch'esse da sempre annunciate e mai realizzate neppure quando potevano farlo, sarebbero molto più orientate a soddisfare le richieste, come è normale, di settori del paese per i quali equità fiscale e riequilibrio economico sono come fumo negli occhi. L'attuale inquilino di Via XX Settembre esclude quindi l’eventualità di una flat tax e annuncia di star lavorando sulla riforma del sistema fiscale senza cambiare la sua progressività per semplificarlo, ridurre il peso fiscale su lavoratori e imprese. Il ministro dell’Economia ha spiegato inoltre che viene confermata la stima di un calo dell’8% del Pil, “naturalmente sappiamo che i rischi possono essere al ribasso ma i dati di maggio e aprile sono in linea con la stima, in alcuni casi anche migliori. Ci aspettiamo una ripresa anche se naturalmente alcuni settori stanno subendo un impatto più a lungo di altri come il turismo”. Secondo Gualtieri, infine, ci sarà la necessità di ricapitalizzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, considerando che i prestiti garantiti al 100% (la cui soglia è stata innalzata a 30.000 euro) “stanno davvero accelerando a un ritmo estremamente significativo, siamo a oltre 11 miliardi per i piccoli prestiti”.