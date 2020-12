Il Modotti Day 2020 a Udine

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Per il novantesimo anniversario della grande mostra personale a Città del Messico del 1929 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che nel 2019, per, aveva patrocinato la mostra di Lestans (Sequals) e la pubblicazione del libro “Tina Modotti. La ragazza di Pracchiuso”, ha concesso il suo patrocinio anche al Modotti Day del 3 dicembre 2020. Gianfranco Ellero e Rosa Soravito, gli organizzatori, hanno deciso che dopo le mostre di Roma, a Palazzo Merulana per “Roma Fotografia 2020”, e di Parigi, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura, era giusto che anche i friulani ricordassero la grande fotografa il 3 dicembre, anniversario della sua grane mostra personale a Città del Messico nel 1929.

La pandemia in atto impone quest'anno una programmazione in tono minore, concentrata nella Galleria Studio Proposte d'Arte di Rosa Soravito a Udine, in Via Pracchiuso 33, che ospita una piccola mostra di riproduzioni tipografiche delle più significative opere di Tina Modotti. In Galleria, il 5 dicembre alle ore 11, il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin presenterà il nuovo libro “Tina e gli altri Modotti antifascisti da fermare” di Gianfranco Ellero, pubblicato dal Centro Stampa Regionale, e per questo gratuitamente distribuito ai visitatori. Il libro, scrive il Presidente nella prefazione, “contiene gli esiti di una scrupolosa ricerca d’archivio che modifica il punto di vista fino a oggi privilegiato dai biografi di Tina Modotti, estende l’indagine ai suoi parenti diretti e collaterali, allarga il quadro nel quale si intrecciano le loro vite, ricostruisce la rete delle investigazioni, apre nuovi filoni di ricerca”.

Dai documenti del Casellario Politico Centrale di Roma emergono il cugino Dino Modotti, figlio di Pietro, ricordato nella storia del movimento anarchico boliviano, scambiato inizialmente per Benvenuto, il fratello di Tina, che agiva in California: con la sorella Jolanda riappare a New York, nella seconda metà degli anni Trenta comne aderente alla Mazzini Society, fondata nel 1939 da Gaetano Salvemini. Sono questi i filoni di ricerca di cui parla Piero Mauro Zanin.

In gratuita distribuzione per i visitatori ci saranno anche tre cartoline che riproducono altrettante opere fra le più importanti della grande artista friulana.

La mostra, allestita e illuminata fino a tarda ora, è visibile anche dalle ampie vetrate della Galleria e tale sarà fino al prossimo Natale. Ma può essere vista anche su Internet nel sito Studio Proposte d'Arte Soravito, digitando Gallerie e scegliendo poi il primo titolo che appare.