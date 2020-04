Il negozio vicino di Confcommercio: la piattaforma del cambiamento post-Covid

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Innovazione nell’emergenza. Fabio Passon, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Fvg, sintetizza il significato de “IlNegozioVicino.it”, piattaforma molto intuitiva in cui qualsiasi commerciante può sfruttare gratuitamente uno spazio-vetrina e ogni consumatore può trovare, altrettanto gratuitamente, il negoziante giusto per tipologia e località, ordinando telefonicamente oppure online per ricevere la consegna a domicilio e per il ritiro della merce per asporto.

«Una grande occasione per tutti», sottolinea Passon nell’illustrare l’iniziativa di Confcommercio nazionale declinata nei territori, «sia perché è un servizio utile per il presente, sia perché parla di quello che ci piacerebbe per il post-Covid: un Paese dove si lavora per la vivibilità e si pensa non a tornare alla normalità, ma a costruirne una nuova».

Un progetto che alimenta anche una riflessione: «In questo periodo di incertezza e di distanziamento si è rafforzato un trend che era iniziato prima della pandemia, si è riscoperto il piacere della spesa sotto casa, per la selezione di qualità dei prodotti, per il valore del rapporto umano, per il presidio del territorio svolto dalle “botteghe”. E così i negozi sotto casa non stanno solo reinventando il loro valore economico, ma anche dispiegando un valore sociale, a supporto di chi, nelle città e nei paesi, è oggi più fragile».