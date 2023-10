Il nuovo appuntamento di Aperitivo con l’Arte “Banksy e la street art”. Giovedì all’ex Convento di San Francesco – Pordenone

Un viaggio nella storia dell’indiscusso e misterioso re della Street Art contemporanea, che con le sue opere è riuscito a scuotere il pubblico e a rivoluzionare il mondo dell’arte: è Banksy il protagonista di “Banksy e la Street Art”, il nuovo appuntamento con Aperitivo con l’Arte, lo spettacolo/evento organizzato dall’Associazione Adelinquere che unisce cultura, arte e degustazioni, giovedì 2 novembre alle ore 20.30 all’Ex Convento di San Francesco a Pordenone. Dopo lo spettacolo, un dialogo di Massimo Tommasini con l’attore Maurizio Zacchigna accompagnato da Riccardo Morpurgo al pianoforte, seguirà l’aperitivo con i vini dell’Azienda Vinicola I Magredi. “Banksy e la Street Art” ripercorre l’opera dell’artista britannico famoso per aver eluso ogni dinamica museale e commerciale rivolgendosi direttamente al pubblico, sfruttando gli spazi più angusti, anche i bassifondi, e facendosi gioco dei regolamenti urbani e della polizia. La sua opera pone al centro il discorso sociale, le diseguaglianze, il razzismo e la salvaguardia dell’ambiente, attacca ferocemente il potere lanciando messaggi a favore delle classi più disagiate. Banksy è riuscito a trasformare il concetto di vandalismo in arte sopraffina, con un linguaggio mai banale, mai volgare, ma di inclusione e costantemente provocatorio. La sua arte è dissacrante, disturbante, sempre in dialogo con il presente: «Banksy è un artista di denuncia che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla politica e sui grandi fatti della storia contemporanea: ecco perché, anche se lo spettacolo è nato nel 2019, l’abbiamo modificato di volta in volta in base all’attualità del momento, inserendo nella narrazione prima il conflitto in Ucraina, poi riprendendo i fatti di Gaza», dice Tommasini, anche regista. «“Banksy e la Street Art” è una sorta di “documentario live”, un viaggio di un’ora e mezza in cui, in un dialogo con l’attore Maurizio Zacchigna e con la magistrale colonna sonora dal vivo del pianista jazz Riccardo Morpurgo, ripercorreremo le origini della Street Art, dai graffiti di New York degli anni 70, al movimento e alla controcultura del Punk britannico degli anni ‘90, fino ai primi lavori di Banksy a Bristol, fino a “Love Is In The Bin”, l’opera parzialmente autodistrutta dopo esser stata venduta all’asta nel 2018. Passando anche per Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Obey e la celebre artista iraniana Shamsia Hassani, tra momenti di sdrammatizzazione e altri più intensi, come quello legato alla “Ragazza triste” realizzata da Banksy sulla porta del Bataclan per commemorare le vittime dell’attacco terroristico del 2015». Aperitivo con l’Arte, organizzato dall’Associazione Adelinquere, è lo spettacolo/evento che unisce cultura, arte e convivialità esplorando le vite e le opere dei grandi artisti del Novecento, musicisti, pittori, scrittori, registi, fotografi, attori, immersi nei fatti storici e i cambiamenti politici che li hanno influenzati. È un dialogo a due o più voci arricchito da musica dal vivo e da una colonna visiva di immagini e video montati ad hoc. Al termine di ogni spettacolo è prevista una degustazione di un vino locale.

BANKSY E LA STREET ART

con Maurizio Zacchigna (attore), Massimo Tommasini (fotografo) e Riccardo Morpurgo al pianoforte

Regia Massimo Tommasini

2 Novembre 2023, ore 20.30, Ex Convento di San Francesco, Pordenone

a seguire aperitivo con i vini dell’ Azienda Vinicola I Magredi