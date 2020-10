Il “nuovo” Catt Fvg con Passon presidente: «Massima celerità in risposta all’emergenza»

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oltre 3mila domande gestite, con fondi distribuiti per un valore di 46 milioni di euro. Sono i numeri dell’attività del Catt Fvg, Centro di assistenza tecnica del terziario, nell’ultimo quadriennio a sostegno delle attività del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Un lavoro di mandato guidato dal presidente uscente Fabio Pillon e ora ereditato dal nuovo consiglio, con Fabio Passon, già vicepresidente di Confcommercio provinciale di Udine, alla presidenza e i consiglieri Filippo Meroi per Udine, Luca Penna e Plinio Bertolo per Pordenone, Patrizia Verde per Trieste, Massimo Chiussi per Gorizia e Andrej Sik per l’Unione regionale economica slovena.

Il Catt Fvg è il soggetto unico autorizzato dalla Regione Fvg per la gestione dei canali contributivi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, il miglioramento delle strutture ricettive e a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la promo commercializzazione turistica del Fvg. In particolare, nei mesi della pandemia, il Catt Fvg è stato capace di soddisfare quasi 15mila domande con una dotazione di 19 milioni, risorse fondamentali per la liquidità di imprese messe all’angolo dall’emergenza. «La celerità nelle risposte – sottolinea il presidente Passon – è il valore aggiunto di una squadra che sta lavorando con straordinaria efficienza in una fase mai così delicata». Un impegno portato avanti anche sui fronti dei canoni di locazione e dei contributi a fondo perduto. «Il mio predecessore Pillon – sottolinea Passon – ha fatto un ottimo lavoro con poche risorse a disposizione. L’auspicio è che, vista l’importanza di uno strumento fondamentale in particolare per le piccole e piccolissime imprese, si ripensi al sostegno finanziario del Centro».