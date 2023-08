Il nuovo servizio a chiamata del Trasporto pubblico locale ti porta da Forni Avoltri al rifugio Tolazzi

Il nuovo servizio a chiamata Tpl Fvg che collega Forni Avoltri al rifugio Tolazzi è attivo nei giorni festivi fino al 3 settembre 2023, nelle fasce orarie 7.00-10.00 e 14.00-17.00.

Il rifugio è raggiungibile via bus da tutte le fermate di Forni Avoltri e Collina:

FORNI AVOLTRI corso Italia (fronte municipio, dir. Sappada; municopio, dir. Comeglians)

FORNI AVOLTRI via Belluno 6

FRASSENETTO via Frassenetto (direzione Collina e direzione Forni)

SIGILLETTO via San Gottardo (direzione Collina e direzione Forni)

COLLINETTA via Monte Bianco (direzione Collina e direzione Forni)

COLLINA piazza degli Alpini

Rifugio Tolazzi (parcheggio)

Per utilizzare il servizio on demand è necessaria la prenotazione, che si può effettuare comodamente attraverso una semplice telefonata al call center TPL FVG dedicato, con le seguenti modalità:

Chiamare il numero 040 9712344 e selezionare l’area di Udine. Comunicando la data, l’orario e la fermata di interesse, l’operatore individuerà la migliore soluzione di viaggio.

Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Il costo di ciascun viaggio a chiamata è di € 1,40 (i bambini sotto i 10 anni viaggiano gratis se accompagnati da un familiare in possesso di regolare titolo di viaggio).

I biglietti sono acquistabili in tutte le rivendite autorizzate TPL FVG dell’area o direttamente a bordo, senza sovrapprezzo.