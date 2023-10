Il ‘padre’ del microprocessore e del touchscreen Federico Faggin ospite in Confindustria Udine

Federico Faggin sarà ospite al convegno: “Microprocessori: passato, presente e futuro – Le industrie friulane dal primo microchip al quantum computer”. L’incontro si svolgerà venerdì 13 ottobre, alle 16, nella Torre di Santa Maria. Il suo nome è legato a una delle più rivoluzionarie invenzioni in ambito tecnologico: il microprocessore. Come se non bastasse, è considerato anche il “padre” di un’altra applicazione che ha fatto la storia: il touchscreen. Federico Faggin, il fisico, inventore e imprenditore di origini vicentine e statunitense d’adozione, già premiato dal presidente Barack Obama per i suoi contributi pioneristici all’innovazione tecnologica, venerdì 13 ottobre sarà ospite di Confindustria Udine per partecipare all’incontro sul tema “Microprocessori: passato, presente e futuro – Le industrie friulane dal primo microchip al quantum computer”, in programma alle 16 nella Torre di Santa Maria.

Il convegno – promosso dall’Associazione degli industriali friulani in collaborazione con FEC Italia e il Digital Innovation Hub Udine – rappresenta un’opportunità straordinaria per esplorare l’evoluzione del supercalcolo. Il punto di partenza di questo viaggio nel tempo – dopo gli interventi introduttivi di Anna Mareschi Danieli, vicepresidente Confindustria Udine, e di Vincenzo Verità, fondatore di FEC Italia Srl, sarà proprio l’intervento di Federico Faggin, il quale ripercorrerà la storia dell’incredibile invenzione che ha aperto le porte all’era dell’informazione e ha rivoluzionato il mondo della tecnologia.

A questo racconto seguirà una riflessione a più voci, affidata a una tavola rotonda moderata da Maurizio Melis, noto divulgatore di scienza e tecnologia e conduttore del programma “Smart City, voci e luoghi dell’innovazione” su Radio 24. La discussione, alla quale parteciperà lo stesso Faggin, sarà animata da alcuni protagonisti delle imprese friulane di successo legate alla tecnologia dei microprocessori: Dino Feragotto, co-fondatore di ASEM Spa, co-fondatore di Eurotech Spa, imprenditore e innovatore nell’industria manifatturiera, Renzo Guerra, co-fondatore di ASEM Spa, imprenditore e protagonista dell’industria Italiana del PC e della PC based Industrial Automation, e Roberto Siagri, co-fondatore di Eurotech Spa, imprenditore e innovatore nel settore del DeepTech.

Iscrizioni all’evento aperte sul sito di Confindustria Udine sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Federico Faggin è un fisico, inventore e imprenditore italiano. Nato a Vicenza nel 1941, dal 1968 risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto e designer dell’Intel 4004, il primo microprocessore al mondo, e lo sviluppatore della tecnologia MOS con porta di silicio, che ha permesso la fabbricazione dei primi microprocessori. Nel 1986 ha co-fondato la Synaptics, azienda con cui ha sviluppato i primi Touchpad e Touchscreen. Il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione dal presidente Obama, per l’invenzione del microprocessore. Nel 2019 gli è stato conferito dal presidente Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.