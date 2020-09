Il Palazzo Arti Fumetto Friuli (Paff) annuncia il programma delle mostre e attività dell’autunno 2020

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Palazzo Arti Fumetto Friuli presenta per l’autunno e l’inverno prossimi un fitto calendario di eventi, mostre, attività didattiche e ludiche, che coinvolgono adulti e bambini con l’obiettivo di fare del museo un centro culturale trasversale e un polo aggregativo. Non solo comics, quindi, ma cultura a tutto tondo, veicolata attraverso lo strumento facilitatore del fumetto, per rendere accessibili a tutti l’arte e la scienza.

«Durante il lockdown e la chiusura al pubblico abbiamo continuato a lavorare ai nostri progetti – afferma Giulio De Vita, fondatore e direttore del PAFF! - e a una settimana dall’inizio della fase 2 abbiamo inaugurato ben due mostre; la nostra impostazione “smart”, che fin dalla fondazione del museo fa un uso mirato e strategico della tecnologia, ci ha consentito di adeguarci alle difficoltà e di trovare nuove soluzioni. Abbiamo realizzato conferenze, corsi e incontri di formazioni online, abbiamo pubblicato il libro benefico “Lockdown Chronicles” con le testimonianze internazionali disegnate di 100 fumettisti famosi e attualmente ospitiamo la mostra internazionale “il Mondo di Leonardo. Codici interattivi, macchine disegni”, affiancata da ben altre 4 esposizioni; il tutto nel sereno ma rigoroso rispetto delle normative anti-contagio, che, abbiamo riscontrato, se seguite diligentemente, garantiscono ampiamente la sicurezza.»

Il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone è la prima istituzione culturale in Italia e una delle pochissime in Europa che promuove la divulgazione dell’arte e della scienza attraverso lo strumento facilitatore del fumetto, che permette una comprensione immediata e divertente delle tematiche culturali. Tramite il linguaggio intuitivo e giocoso delle immagini, PAFF! propone esposizioni temporanee, corsi di formazione, percorsi ludico-didattici, eventi e conferenze per varie fasce di pubblico. Fondato nel 2018 dal fumettista Giulio De Vita, insieme a un team di professionisti provenienti da esperienze in settori eterogenei, PAFF! utilizza lo strumento del fumetto per interagire in maniera creativa, smart e multidisciplinare con gli utenti e farli avvicinare in modo divertente alla cultura.

Il museo PAFF! è gestito dall’Associazione Vastagamma APS e sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone. Concepito come progetto sperimentale, ha fin dal suo inizio dimostrato tutto il suo potenziale per la promozione del territorio grazie alla sua originalità e alla capacità, dovute alle caratteristiche del fumetto, di coniugarsi con ambiti e tematiche anche molto distanti fra loro: l’arte, la scienza, le discipline sociali.

www.paff.it

Una rete di partnership per fare circolare la cultura

Il PAFF! ha appena siglato due importanti accordi di collaborazione che proiettano il museo nella rete di player culturali di rilievo del Nord d’Italia: l’intesa con la Fondazione Pordenonelegge, organizzatrice di “Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori”, la cinque giorni dedicata alla letteratura che ogni anno coinvolge scrittori di livello internazionale e la partnership con il Comicon di Napoli, una delle rassegne sul fumetto di maggior rilievo nel panorama nazionale, con il quale verrà realizzata a fine anno una grande mostra sul fumettista italiano vivente più famoso nel mondo: Milo Manara. Inoltre il PAFF! ha siglato accordi con il Museo del Cinema di Torino, con il Museo del Fumetto di Bruxelles, con l’agenzia Corporate Fiction di Parigi e con l’R/O institute di Bruxelles.

«La programmazione è molto diversificata e ambiziosa, vogliamo mettere il PAFF! a dialogo con le realtà internazionali. Il museo è nato proprio con l’intento di dare spazio a un nuovo modo di comunicare l’arte e la scienza, pensando a istituzioni culturali estere, che usano strumenti e metodologie nuove, che in Italia non esistono».

IL CALENDARIO DELLE MOSTRE

MECHA-DESIGN: LORENZO PASTROVICCHIO

11 agosto - 3 ottobre 2020

Aperta l’11 agosto, l’esposizione “Mecha -design: Lorenzo Pastrovicchio” propone le creazioni e i progetti più significativi degli ultimi anni dell'autore triestino che lavora per Disney. Nell’ambito del disegno d’animazione e fumettistico il mecha design (dall’inglese mechanical design, letteralmente “progettazione meccanica”) definisce l’ideazione, progettazione e la realizzazione di disegni di robot, navi, auto, oggetti meccanici e tecnologia per opere di fantasia.

IL MURO: MARIO ALBERTI

11 agosto - 3 ottobre 2020

Stesse date per l’esposizione che racconta una serie di fumetti scritta e disegnata da Mario Alberti “Il muro”, il cui primo episodio “Homo homini lupus” è uscito nel gennaio 2020 per la casa editrice francese Glénat, un road movie selvaggio e post-apocalittico che, nella più pura tradizione del genere, si interroga sul futuro dell’umanità e sulle conseguenze delle nostre azioni.

GIANLUCA MACONI – HENDRIX, PASOLINI E ALTRE STORIE

Dal 15 settembre

LOCKDOWN CHRONICLES

Dalla quarantena di 100 fumettisti famosi.

Dal 15 settembre

MILO MANARA

Novembre

IL MONDO DI LEONARDO. CODICI INTERATTIVI, MACCHINE, DISEGNI

28 giugno- 27 settembre

Prosegue fino al 27 settembre la mostra interattiva “il Mondo di Leonardo. Codici interattivi, macchine, disegni” inaugurata lo scorso 28 giugno, che dopo New York, Tokyo, Kuwait city, San Paolo del Brasile, Città del Messico approda a Pordenone. Un percorso di scoperta che coinvolge i visitatori in molte attività e permette di sfogliare digitalmente il Codice del Volo e il famoso Codice Atlantico.

DIDATTICA E LEARNING BY DOING

Non solo percorsi espositivi ma anche un programma formativo per adulti e bambini, che possono partecipare in sede e tramite i canali social del museo ad attività didattiche condotte da docenti esperti. “Learning by doing” è l’etichetta che aggrega parte della didattica online del PAFF! e riassume al meglio il metodo d’insegnamento del museo: il fare in prima persona. Mettersi subito alla prova, imparando la teoria dalla pratica sotto la guida di insegnanti specializzati. Si comincia con “Un mercoledì da leoni”, un ciclo di videopillole in première su Facebook e YouTube, dove ogni mercoledì, fino al 30 settembre, viene trasmesso un nuovo contenuto per ciascuna area tematica. Molti i corsi di prossima attivazione:

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

fine settembre/ottobre

Un percorso per conoscere e capire le tecniche e l’etica che sono alla base della fotografia naturalistica e della macrofotografia: paesaggio, fauna e avifauna. Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

IL MIO PRIMO VIDEO

dal 23 settembre

Il video making attraverso l'utilizzo dello smartphone: dal framing all'editing, passando per piccoli ma essenziali dettagli per migliorare la propria produzione video come sottotitoli, diritti d'utilizzo, qualità audio e uso delle luci.

ABCDESIGN

dal 13 ottobre

Il workshop è pensato per liberare le idee e potenziare la creatività dei teenager. Grazie alla designer Francesca Martini i partecipanti scopriranno come organizzare le loro intuizioni e come farle diventare oggetti da usare nella vita di tutti i giorni.

CORSO DI FUMETTO CONTEMPORANEO

Da metà ottobre

Il corso di fumetto contemporaneo è un percorso formativo finalizzato a formare aspiranti fumettiste e fumettisti di talento, senza limitazioni d'età. Si compone di 12 moduli, ognuno con una sua specificità. Ogni partecipante compone il proprio personale percorso in base alle proprie esigenze di approfondimento, selezionando i moduli di cui ha bisogno.

Il corso include anche delle masterclass con artisti professionisti.

LABORATORI CREATIVI ED EVENTI RELATIVI ALLA MOSTRA

“IL MONDO DI LEONARDO. CODICI INTERATTIVI, MACCHINE, DISEGNI”

In occasione dell’esposizione dedicata al genio di Leonardo sono stati attivati più cicli di laboratori artistici e scientifici, in cui le famiglie sono coinvolte in attività ludico-didattiche.

COSTRUIRE CON LE IDEE DI LEONARDO

12 e 20 settembre

MACCHINE, CATAPULTE E STRANE INVENZIONI

13 settembre

VISITA GUIDATA CON LA PILA

1-3-10-17-23-25 settembre

CACCIA AL DETTAGLIO

12-18-26 settembre

VISITA GUIDATA SCIENTIFICA: IL GENIO DI LEONARDO

27 settembre

EVENTI E PARTNERSHIP

PORDENONELEGGE 2020 – Settembre

Grazie alla partnership siglata con Fondazione Pordenonelegge, all’interno di “Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori” sono stati organizzati i seguenti incontri con gli autori:

Digital Devide

18 settembre 2020 ore 18:30

Quaderni Jazz in collaborazione con Circolo Controtempo. Incontro con Franco Bergoglio e Marco Tonus.

IL MURO

19 settembre 2020 ore 11

Incontro con Mario Alberti, presenta Giulio De Vita.

LOCKDOWN CHRONICLES

19 settembre 2020 ore 21

Testimonianze sul Coronavirus dalla quarantena di 100 fumettisti italiani. Il ricavato del testo, promosso dal PAFF!, è interamente devoluto in beneficienza.

INSIEME TRA LE NUVOLE…TTE

20 settembre ore 11

Incontro con Lorenzo Pastrovicchio e Francesco Artibani, presenta Giulio De Vita

IL LIBRO DEL CODICE DEL VOLO – Dallo studio del volo degli uccelli alla macchina volante.

20 settembre ore 15

Incontro con Edoardo Zanon del team di L3 che ha curato la mostra “Il Mondo di Leonardo. Codici interattivi, macchine, disegni”

CINQUE ALLEGRI RAGAZZI MORTI – IL RITORNO

20 settembre ore 21

Incontro con Davide Toffolo

FICTION – QUADERNO JAZZ

12 settembre

Presentazione del primo quaderno jazz con accompagnamento musicale. Evento organizzato dal Circolo Controtempo.

TUTTE LE GUERRE STELLARI

25 settembre ore 20,45

Presentazione del libro “Tutte le Guerre Stellari” con Filippo Rossi, presso l’auditorium del PAFF!

INCONTRI BEETHOVENIANI

13-20-27 novembre

In collaborazione con l’associazione musicale FARANDOLA, l’Auditorium del PAFF! ospiterà tre reading musicali dedicati a un’analisi della musica del grande compositore tedesco e un laboratorio “beethoveniano” per i più piccoli.

COMICON NAPOLI – Novembre

Grazie all’accordo con il Comicon di Napoli verrà realizzata la mostra su Milo Manara, il noto disegnatore italiano.

RADIO

PAFF! BUM! Programma radiofonico

Il 21 settembre riprende ad andare in onda ogni lunedì alle ore 16.00 “PAFF! BUM!”, un programma radiofonico trasmesso dal PAFF! su Wideline, la web radio pordenonese che conta ascoltatori in tutto il mondo, per parlare di fumetto, arti visive, cinema musica.

WORKSHOP – LABORATORI E PROGETTI SULLA CREATIVITÀ

in collaborazione con UNISEF

TRAINING FOR UNIVERSITY

Un percorso coinvolgente per affrontare in maniera divertente e stimolante alcuni temi che risulteranno fondamentali per affrontare alla il passaggio delicato dalla scuola al mondo universitario.

IMPRENDITORE CREATIVO OGGI

Percorso formativo per adattarsi al cambiamento con coraggio e creatività

L’impresa oggi, anche quella culturale creativa, è chiamata ad affrontare un forte cambiamento e diventa fondamentale condividere nuovi percorsi e opportunità per superare i momenti più critici.

PAFF! PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI

