‘Il palazzo incantato’ visita teatralizzata per tutta la famiglia a Palazzo Coronini di Gorizia

Sono aperte le prenotazioni per la visita teatralizzata a Palazzo Coronini di Gorizia alla scoperta delle meraviglie monumentali dell’antica dimora: sabato 6 e domenica 7 settembre, con doppia replica alle 17 e alle 18.15, sarà riproposto l’appuntamento con ‘Il palazzo incantato’, un progetto dedicato alla cultura e destinato ai bimbi e alle famiglie che coniuga la visita museale al teatro, in un percorso originale, creativo e interattivo estremamente coinvolgente. ‘Il palazzo incantato’ è una produzione a.ArtistiAssociati – Centro di produzione teatrale in collaborazione con la Fondazione Coronini Cronberg Onlus. Si tratta di un’originale visita guidata attraverso le meravigliose stanze della Villa Coronini: i partecipanti, a numero chiuso, saranno accompagnati alla scoperta delle stanze del palazzo da due strani personaggi, il maggiordomo e la governante. I bimbi dovranno scoprire cosa si cela dietro la scomparsa misteriosa di un orologio magico, capace di proiettarli in cinque diversi secoli di storia. Il risultato? Il gioco teatrale racconterà la storia di un monumento magnifico lasciando ai piccoli spettatori la gioia della partecipazione ludica e la scoperta della storia passata.

L’età consigliata per i piccoli visitatori va dai 6 anni (da soli o accompagnati).

Per le prenotazioni sarà possibile rivolgersi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, telefono 0481.533485, mail: info@coronini.it oppure ad ArtistiAssociati, telefono 0481.532317, mail teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it.