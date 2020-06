Il Parco commerciale Terminal Nord aderisce all’iniziativa “Uno scatto per Udine”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Parco commerciale Terminal Nord ha deciso di aderire a “Uno scatto per Udine”, l’iniziativa nata da B-Talentscout, l’agenzia di moda con sede a Milano ha dato il via a questa catena di solidarietà. Il progetto ha visto coinvolti numerosi fotografi italiani e stranieri che hanno donato le loro opere.

Terminalnord ha deciso di prendere parte all’iniziativa acquistando alcuni scatti e il ricavato delle foto andrà a sostegno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

“Per far ripartire le attività commerciali del territorio, abbiamo deciso di valorizzare gli spazi del Parco in modo nuovo, vivace e accogliente e, allo stesso tempo, aiutare l’ospedale principale della città” afferma la direzione del Parco Commerciale.

A partire da sabato 20 giugno, i visitatori che arriveranno a Terminalnord troveranno le opere esposte in diverse aree del Parco su grandi totem. Le fotografie saranno corredate da didascalie a supporto delle singole opere. “Uno scatto per Udine” sarà una mostra benefica per aiutare l’ospedale cittadino che ha ricevuto e continua a ricevere dal territorio numerosi gesti di solidarietà fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus che ha coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia.