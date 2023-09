Il Partito Democratico chiede chiarezza sui finanziamenti pubblici alla manifestazione a Ein Prosit

“I canali di finanziamento a favore del Consorzio di promozione turistica del tarvisiano e di altri soggetti, per la manifestazione Ein Prosit, devono essere chiari e trasparenti. Proprio perché si tratta di soldi pubblici va capito se quanto speso abbia una corrispondenza con la visibilità che dovrebbe trarne il territorio”.

Lo affermano, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti e il consigliere regionale Massimo Mentil (Pd) che oggi hanno depositato la richiesta di accesso agli atti per conoscere quale sia la cifra esatta che la Regione, anche attraverso le proprie agenzie ed enti partecipati, ha erogato nel 2022 e 2023 al Consorzio di Promozione turistica del Tarvisiano e agli altri enti locali e associazioni varie per la realizzazione della manifestazione Ein Prosit.

“Vogliamo fare chiarezza e rendere trasparenti i canali di finanziamento – concludono i dem – per una manifestazione che, ad esempio nella sua edizione di Udine (che si svolgerà a fine ottobre) sono in programma cene il cui biglietto di adesione arriva a costare quasi 300 euro a persona, non certo una cifra a portata di tutti. È fondamentale quindi chiarire quale sia la somma di denaro pubblico, cioè di tutti i cittadini del Fvg, che la Regione eroga per una manifestazione del genere e il suo ritorno reale in termini di promozione del territorio per il Fvg”.