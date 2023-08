Il Partito Democratico monfalconese e la Lista dei Progressisti per Monfalcone uniti in un progetto comune: costituita la Cabina di Regia

Il Partito Democratico monfalconese e la Lista dei Progressisti per Monfalcone hanno dato vita a un incontro preliminare e costitutivo, unendo le forze per lavorare a un progetto di rilievo che mira al progresso e al benessere della nostra comunità locale.

Questa collaborazione segna un passo significativo verso una politica di unità e cooperazione finalizzata a rispondere alle sfide e alle esigenze della nostra città.

Un gruppo selezionato di otto persone, già impegnate nelle rispettive organizzazioni, è stato designato a guidare questa iniziativa attraverso una “Cabina di Regia”.

Le persone individuate dal Partito Democratico sono: Lucia Giurissa, Gianfranco Pizzolitto, Roberto Porciani e Fabio Del Bello, mentre per i Progressisti parteciperanno Caterina Falchi, Michela Monticolo, Omar Greco e Davide Strukelj.

La Cabina di Regia rappresenterà il fulcro delle attività di coordinamento, pianificazione e implementazione delle strategie condivise da entrambe le forze politiche. La guida di questa cabina è stata affidata a Davide Strukelj, mentre il coordinamento dei Gruppi consigliari spetterà a Lucia Giurissa.

La decisione di unire le risorse, le competenze e le visioni del Partito Democratico e della Lista dei Progressisti nasce dalla consapevolezza che insieme possiamo raggiungere obiettivi più ambiziosi e trasformare le sfide in opportunità. Lo scopo comune è quello di lavorare in sinergia per affrontare le questioni più urgenti secondo una visione organica e complessiva della città.

In un periodo in cui la collaborazione e la coesione sono più cruciali che mai, il Partito Democratico e la Lista dei Progressisti si impegnano a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

Le responsabilità che ci siamo assunti sono sfide importanti e cruciali per una città stremata dalle divisioni e dalla politica dei continui annunci, nella quale, negli ultimi anni, sono peggiorati i parametri economici e sociali ma anche la percezione di benessere e sicurezza.

In questo senso, invitiamo tutti i cittadini e le cittadine di Monfalcone a unirsi a noi in questo percorso di analisi e progettazione che è al tempo stesso sfidante ed entusiasmante.

L’attività comincerà subito dopo la pausa estiva (durante la quale saremo comunque impegnati nei lavori propedeutici necessari) con assemblee comuni, tavoli tematici, momenti di incontro con la cittadinanza, tutti finalizzati a costruire una visione innovativa e proattiva per il futuro di Monfalcone.