Il Pd Fvg sul tema lavoro: cdx non ignori questione salario minimo

«La questione del salario minimo non può e non deve essere più ignorata: il recente pronunciamento della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso del Governo Meloni contro la Regione Puglia, è assolutamente chiaro e toglie ogni strumentale pretesto anche in Fvg». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti commentando la sentenza 188 del 5 novembre (depositata il 16 dicembre scorso) attraverso la quale la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo Meloni sulla legge regionale della Puglia n. 30/2024 sul salario minimo.

«Attraverso questo importante pronunciamento – ricorda Moretti – la Regione, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere, le agenzie regionali e gli enti strumentali regionali della Regione Puglia dovranno prevedere nelle proprie gare per servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni un trattamento economico minimo inderogabile di almeno 9 euro all’ora». Il Consiglio regionale del Fvg e la maggioranza di centrodestra, continua il capogruppo dem, «ora non hanno più alibi: dopo aver votato il rinvio in commissione della mozione dell’opposizione n. 149, di cui ero primo firmatario, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, a febbraio è prevista la calendarizzazione per la sua discussione. In questa occasione spero che da parte del Consiglio vi sia un pronunciamento unitario, per cui anche da parte della maggioranza di centrodestra non vi sia l’indifferenza fin qui dimostrata, con il conseguente l’impegno a votare la mozione che prevede anche per la nostra regione quanto previsto dalla legge approvata in Puglia. Lo stesso ragionamento – conclude – vale per la proposta di legge 69 depositata il 17 dicembre dalla collega del M5S Capozzi, che riprende la legge regionale pugliese: anche su questo, l’auspicio è che quanto prima si voti la pdl».