Il Piccolo Opera Festival prosegue con “Balkon opera” e “Gala Callas” 

Il programma del Piccolo Opera Festival prosegue con il primo concerto della sezione Stelle in castello. Sabato 8 luglio, alle 21.00, si rinnova, per il secondo anno, l’appuntamento con la “Balkon Opera”, l’originale format che mette in scena un suggestivo dialogo dal balcone, poetico rimando a Romeo e Giulietta e alle più celebri serenate. I balconi sono quelli del suggestivo Castello di Dobrovo (Brda, Slovenia), che ospita in questa serata un cast transfrontaliero, frutto della collaborazione con la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena e il Centro sloveno per l’educazione musicale Emil Komel. I solisti Elena Maria Giovanna Pinna (soprano), Shoko Sogo (mezzosoprano), Stefano Roberto Moyses Colucci (tenore), Tamon Inoue (baritono), Massimiliano Migliorin (basso) e Ema Starešinič (soprano), insieme al maestro Ferdinando Mussutto al pianoforte, si esibiranno nei più bei duetti, terzetti e brani d’assieme dalle opere di Mozart e Rossini. Un intreccio di voci fresche e brillanti che promette di regalare momenti di grande emozione, in un contesto incantevole e ricco di fascino. Importante per la realizzazione dell’evento è anche la collaborazione con l’Associazione Mittelfest, che ha incluso nel cartellone dell’omonimo festival un secondo appuntamento con la “Balkon Opera”, previsto per mercoledì 26 luglio 2023 a Cividale del Friuli.

A seguire, domenica 9 luglio, alle 21.00, il Piccolo Opera Festival torna in scena nel romantico contesto del Teatro di Verzura del Castello di Spessa, con “Gala Callas”, un gala con le più celebri arie interpretate da Maria Callas, nel centenario della nascita della leggendaria cantante greco-statunitense. Protagoniste dello spettacolo sono le tre giovani e già avviate soliste del panorama transfrontaliero Elisa Verzier, Mojca Bitenc e Héloïse Koempgen, accompagnate al pianoforte dal maestro Eric Foster. La triestina Elisa Verzier, diplomata al Conservatorio “G. Tartini”, attualmente risiede a Berlino, dove è impegnata con la Deutsche Oper Berlin, e sta inoltre lavorando al suo primo debutto alla Scala di Milano, nel “Don Carlo” di Verdi, che aprirà la nuova stagione teatrale a dicembre 2023. Mojca Bitenc è diplomata con il massimo dei voti all’Accademia di Musica di Lubiana, ha partecipato a molti concorsi internazionali e si è esibita al fianco di prestigiose orchestre. Heloïse Koempgen è vincitrice del Premio “Piccolo Opera Festival” presso il “Concorso SOI – Scuola dell’Opera italiana Fiorenza Cedolins 2023”, con cui il Piccolo Opera Festival collabora stabilmente. A conclusione della serata, l’Associazione Amici di Casanova, con cui il Festival collabora in questo appuntamento, consegnerà il prestigioso Premio Giacomo Casanova – Castello di Spessa alla celebre attrice e regista Sonia Bergamasco, nota per la sua profonda sensibilità di artista e autrice. Ad accoglierla sul palco sarà Gian Paolo Polesini, giornalista e critico cinematografico e televisivo.