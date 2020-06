Il premio Darko Bratina va al regista serbo Srdan Golubović

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Ventunesima edizione per il Premio Darko Bratina che anche quest’anno verrà consegnato dall’associazione Kinoatelje ad un autore capace di rappresentare la società contemporanea e di offrire allo spettatore l'opportunità di riflettere su argomenti d’attualità, spesso problematici e marginali. Il riconoscimento verrà consegnato nell’ambito del Festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, in programma dal 2 al 10 ottobre 2020 in sette località tra Italia e Slovenia: Gorizia, Nova Gorica, Lubiana, Udine, San Pietro al Natisone, Trieste e Isola). Il festival, organizzato in collaborazione con una fitta rete di partner, offrirà una ricca selezione di proiezioni, conferenze, incontri formativi, concerti e seminari. Sarà un’occasione per creare aggregazione di qualità, incoraggiando il pensiero critico sulle diverse visioni della società.

Il Premio Darko Bratina fin dal 1999 si lega al concetto di “visione”, un aspetto che stava molto a cuore al fondatore del Kinoatelje Darko Bratina (1942–1997), critico cinematografico, sociologo e politico che pensava al cinema come a un mezzo ideale per comprendere la società da diversi punti di vista. Il vincitore di quest'anno ben rappresenta queste idee, oggi ancora attuali.

Il premio va al regista, produttore e professore serbo di regia cinematografica Srdan Golubović, il cui lavoro è stato ampiamente riconosciuto e premiato in vari festival cinematografici internazionali. Nato nel 1972 a Belgrado, l’autore si è formato presso l’Accademia d’arte drammatica della capitale serba. Durante i suoi studi ha realizzato diversi cortometraggi, il più famoso dei quali è Trojka, per il quale nel 1994 ha ricevuto la medaglia d'oro della città di Belgrado per il miglior film d'esordio al Festival del documentario e del cortometraggio. La carriera di Golubović si lega però a diversi lungometraggi, per i quali viene premiato quest’anno dal Kinoatelje. In particolare nella motivazione del premio viene messa in luce la capacità dell’autore di narrare storie senza compromessi. Nella sua analisi gli individui e i loro ideali spesso devono trovare il modo di esistere in una società decadente e fagocitante.

Martedì 6 ottobre Srdan Golubović guiderà il tradizionale masterclass tra Nova Gorica e Gorizia e in serata sarà l’ospite d’onore alla cerimonia del Premio Darko Bratina nel capoluogo isontino.

PRIMI VOLI/PRVI POLETI/FIRST CROSSINGS

L'edizione di quest'anno del Festival include ancora una volta la sezione Primi Voli/Prvi Poleti/First Crossings che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2020 tra il Mostovna di Salcano e altre località tra Gorizia e Nova Gorica. Questo segmento della manifestazione prevede proiezioni di cortometraggi, seminari, serate musicali, conferenze e molto altro. Lanciata nel 2018 nell'ambito del festival, Primi Voli è anche una piattaforma web che esplora i lavori di giovani autori promettenti e innovativi che osano sperimentare cercando un proprio linguaggio cinematografico.

La selezione di quest’anno si baserà su una call per cortometraggi aperta fino al 1mo agosto, incentrata su due aspetti: la ricerca sonora e musicale nel cinema e il tema del confine, nel senso più ampio del termine, con la possibilità di trascenderlo, sia visivamente che sonoramente. Verranno premiate opere in grado di presentare idee originali e audaci, di qualsiasi genere. Oltre ai film, alle sperimentazioni e alle animazioni, sarà dato spazio anche ai video musicali.

Per informazioni dettagliate sul bando, compreso il modulo per la partecipazione, consultare il sito del festival www.poklonviziji.com .

LA DIMENSIONE EDUCATIVA DI OMAGGIO A UNA VISIONE

Il Kinoatelje opera tutto l’anno per la diffusione della cultura cinematografica tra i giovani. Per questo motivo all’interno di Omaggio a una visione 2020 sono state inserite due lezioni nell'ambito del progetto Immaginare con i suoni, finanziato dal Miur. L’iniziativa cercherà di rivelare il potere del suono e della musica legato alle immagini in movimento. Giovedì 1° ottobre 2020 alle 15.30 al Kinemax di Gorizia ci sarà un seminario su questi temi, intitolato “Imparare ad ascoltare: la connessione artificiale che il film stabilisce tra orecchio e occhio”. L’evento, rivolto a professionisti ed educatori nel campo dell'educazione cinematografica, metterà in luce come la musica e il suono nei film possono cambiare il significato di ciò che vediamo. Il seminario sarà guidato da Alejandro Bachmann, esperto di educazione cinematografica. Lunedì 5 ottobre 2020 ci sarà anche una lezione dal titolo “Film e suoni, film e musica”, rivolta agli studenti delle scuole superiori.

I PARTNER DEL FESTIVAL

Oltre alla dimensione transfrontaliera, il festival si distingue per l’ampia rete dei partner che comprende diverse istituzioni cinematografiche e culturali, con le quali si condividono i valori del dialogo interculturale, dello sviluppo della cultura cinematografica e della promozione del cinema d'autore. Quest'anno si affiancano alla manifestazione il Cankarjev dom, il principale centro di cultura della Slovenia e Liffe, il festival cinematografico internazionale di Lubiana, con il quale verrà organizzata la prima slovena dell'ultimo film di Golubović, “Father”. Omaggio a una visione da anni collabora anche con il festival Kino Otok di Isola. Alla fine di agosto nella cittadina istriana verrà riproposta, in una versione aggiornata, l'installazione “Camera Obscura”, realizzata dagli artisti Jakob Koncut e Blaž Pavlic. Il progetto, presentato per la prima volta lo scorso anno in piazza Transalpina, al confine tra Gorizia e Nova Gorica, sarà arricchito da una dimensione sonora che rivelerà la magia della rifrazione della luce attraverso il suono. Allo stesso tempo, il festival si collega alla filmografia per famiglie con Sandlines (Francis Alÿs, Iraq, 2018/19), che sarà presentato in anteprima slovena al Silvan Furlan Open Air Cinema di quest'anno a Nova Gorica. La piattaforma Prvi Poleti inoltre continua la sua stretta collaborazione con l'Università di Nova Gorica, con il festival Forma Free Music Impulse e con Dobialab, centro culturale con cui lancerà un programma dove ancora una volta film e musica si intrecciano.

Il Kinoatelje e il Festival Omaggio a una visione fanno parte del Consorzio PRO: KUS che sostiene lo sviluppo di condizioni più stabili per la produzione culturale e il trasferimento di abilità e conoscenze professionalizzanti per i settori culturali e creativi. Durante il festival, i colleghi dell'Istituto Motovila, centro per lo sviluppo e la cooperazione internazionale e intersettoriale nei settori culturali e creativi di Lubiana, che apriranno un ufficio mobile a Nova Gorica e offriranno delle consulenze individuali su questo tema.

SRDAN GOLUBOVIĆ

MOTIVAZIONE

Il regista serbo Srdan Golubović riceve il Premio Darko Bratina per i suoi lungometraggi, nei quali rispecchia con molta sensibilità la vita della società post-transizionale e con una narrazione senza compromessi rivela il potere dei sistemi politici ed economici corrotti, che lasciano alle proprie spalle cimiteri – non solo dei destini degli individui, ma anche degli ideali. In ciascuna delle sue opere invita discretamente lo spettatore a riflettere sull’azione individuale da adottare per raggiungere l’equilibrio e il diritto di appartenenza alla comunità e ristabilire un'empatia non sentimentale che è stata rimossa dalla sua coscienza.

BIOGRAFIA

Srdan Golubović è nato nel 1972 a Belgrado. Si è laureato in regia presso l’Accademia d’arte drammatica. Durante i suoi studi ha realizzato diversi cortometraggi, il più famoso dei quali è Trojka, per il quale nel 1994 ha ricevuto la medaglia d'oro della città di Belgrado per il miglior film d'esordio al Festival del documentario e del cortometraggio. Nel 1995 ha diretto una delle storie dell'omnibus Paket aranžman intitolata Herc minuta. Nel 2001 ha realizzato il film Apsolutnih sto (Absolute Hundred), nel 2007 il film Klopka (The Trap), nel 2013 Krugovi (Circles) e quest'anno Otac (Father). Con un gruppo di autori più giovani dirige la casa di produzione Baš Čelik, che produce film, spettacoli, installazioni e spot pubblicitari. È professore di regia all’Accademia d’arte drammatica di Belgrado.

Alla fine degli anni '90, fu imprigionato più volte per le sue convinzioni politiche e ideologiche. “Una volta, non trovando una ragiona valida per arrestarmi, mi hanno imprigionato per aver presumibilmente rubato una gomma a un vicino. Percepisco me stesso come un narratore di storie. Cerco di sorprendere il pubblico, spaventarlo, farlo piangere ... Ecco perché mi impegno a costruire storie dei film per raggiungere questo proposito. Cerco di trovare un equilibrio tra emozioni e ragione – cerco di mantenere questa emozione autentica, elementare e assolutamente non patetica."

FILMOGRAFIA E PREMI

Apsolutnih sto (Absolute Hundred, 2001): Thessaloniki Film Festival, Premio del pubblico; Cottbus Film Festival, Premio speciale, Premio FIPRESCI, Premio della giuria ecumenica.

Klopka (The Trap, 2007): Art Film Festival, Premio Angelo Blu; Cinequest San Jose Film Festival, Premio al miglior regista; Milano International Film Festival Awards, Premio al miglior regista, Sofia International Film Festival, Gran prix; Trieste Film Festival, Premio del pubblico, Wiesbaden go East, Miglior regista.

Krugovi (Circles, 2013): Sundance, Premio speciale della giuria; Berlinale, Premio della giuria ecumenica nella sezione Forum, Sofia International Film Festival, Premio del pubblico. Pola 2013 Arena d’oro per la migliore coproduzione cinematografica minoritaria, miglior regista e miglior attore, diploma dell’Associazione croata dei critici cinematografici. Sarajevo Film Festival, Premio del pubblico. Candidato serbo per il miglior Oscar 2014 in lingua straniera.

Otac (Father, 2020): Berlin International Film Festival, Premio del pubblico, Premio della giuria ecumenica.