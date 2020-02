Il premio internazionale “Tacita Muta” 2020 alla poetessa in lingua friulana Silvia Piacentini e alla figlia Caterina Fiorentini musicista e cantautrice

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il premio internazionale “Tacita Muta” dedicato alle lingue minoritarie - edizione 2020” verrà conferito a Silvia Piacentini poetessa in lingua friulana e alla figlia Caterina Fiorentini musicista e cantautrice, per l’importante contributo alla valorizzazione e diffusione della loro lingua madre La premiazione avrà luogo a Roma Sabato 22 febbraio 2020 in sala Italia- UnAR via Aldrovandi , alle 17,30. Il premio è conferito dall'AICL - Associazione Internazionale dei Critici Letterari, l’Associazione dei Sardi di Roma, il Gremio e il Fondo V.P. Sardinia. Il Premio giunto alla sua terza edizione prende il nome dal libro del presidente dell'Aicl Neria De Giovanni “Tacita Muta, la dea del silenzio”, che parla del mito romano della Ninfa Lala-Tacita Muta, nella cui ricorrenza donne e schiavi potevano rivendicare le proprie istanze al Pater familias. Nel corso della manifestazione si potrà ascoltare l'esecuzione pianoforte, fisarmonica, e canto di Caterina Fiorentini, con video di Giuseppe Piras. Seguirà conferenza dibattito e confronto fra il sardo e il friulano alla luce delle ultime normative sulle lingue minoritarie con Diego Corraine, studioso di lingua sarda, presidente della “Sotziedade pro sa Limba Sarda” e con Federico Vicario Presidente della Filologica Friulana.

Organizzano l’evento, in occasione della giornata mondiale per le lingue minoritarie decisa dall’UNESCO: Aicl , Gremio, Fogolâr Furlan. Introducono Antonio Maria Masia e Francesco Pittoni. Coordina Neria De Giovanni. A conclusione è prevista una degustazione di prodotti sardi e friulani. Nell’occasione saranno omaggiate a sorte fra i presenti 30 copie dell’ultimo doppio-cd del cantautore sardo Piero Marras, premiato Tacita Muta del 2019: Istorias – Storie Liberate. L'ingresso all'evento è gratuito.