Il presidente nazionale dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano, ospite all’assemblea pubblica: “essere giovani imprenditori oggi: sfide e opportunità”

Lunedì prossimo 23 settembre, alle 17, nella torre di Santa Maria di Confindustria Udine Riccardo Di Stefano, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, parteciperà all’assemblea pubblica dal titolo “Essere giovani imprenditori oggi: sfide e opportunità” del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, in programma lunedì 23 settembre, con inizio alle 17, nella torre di Santa Maria, a Udine. Dopo l’apertura dei lavori a cura del presidente Di Stefano e l’intervento degli ospiti istituzionali, il programma dell’assemblea pubblica prevede, moderata dalla giornalista e conduttrice televisiva Monica Bertarelli, una tavola rotonda cui parteciperanno Giordano Riello, presidente di Nplus srl, Massimo Calzavara, ceo di Calzavara spa, e Mattiarmando Chiavegato, cofondatore di Akuis Tech srl. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate alla presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, Valentina Cancellier.

“Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana e friulana – spiega Valentina Cancellier, nel presentare l’assemblea pubblica – si ripercuote in modo pesante sul sistema produttivo. Non solo per la carenza di manodopera spesso denunciata dalle imprese, ma anche per la carenza di nuovi imprenditori. Questo fenomeno rischia di compromettere la crescita del nostro sistema economico nei prossimi decenni. L’imprenditoria giovanile rappresenta un aspetto cruciale dell’economia di oggi. I giovani imprenditori delle nostre aziende sono, infatti, agenti di cambiamento e di crescita: stimolano l’innovazione, contribuiscono alla competitività del mercato, creando così nuovi posti di lavoro”.