Il progetto di riordino della sanità in Friuli Venezia Giulia secondo le opposizioni. Venerdì presentazione a Trieste

Una conferenza stampa dedicata al progetto di riordino della sanità in Friuli Venezia Giulia, si terrà venerdì 5 aprile alle ore 12 presso la sede del Consiglio Regionale FVG, in Piazza Oberdan 6 a Trieste. Alla conferenza stampa parteciperanno i Consiglieri e le Consigliere regionali Furio Honsell (Gr. Misto – Open Sinistra FVG), Simona Liguori (Gr. Patto per l’Autonomia – Civica FVG), Rosaria Capozzi (Gr. Misto – Movimento 5 Stelle) e Nicola Conficoni (Gr. PD). Sarà presente

il Consigliere regionale Francesco Russo (Gr. PD). Inoltre, interverranno i rappresentanti dell’Associazione Costituzione 32, tra cui l’On. Laura Stabile, che presenterà un documento dettagliato di analisi critica delle indicazioni e dei dati forniti

recentemente da AGENAS in sede di III Commissione consiliare. Il documento evidenzia innanzitutto diverse incongruenze ed errori nella presentazione di AGENAS, auspicando una revisione completa dei dati da parte degli estensori.

Quindi il documento si focalizza sulle raccomandazioni proposte da AGENAS (e fatte proprie dall’assessore Riccardi), che appaiono a volte scontate, a volte inadeguate, a volte mere segnalazioni di criticità, che sono solo il punto di partenza per cominciare a indagare sulle cause e cercare soluzioni.