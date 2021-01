Il progetto Inspire entra nel vivo: 360 allievi coinvolti nel percorso di alfabetizzazione linguistica

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Entra nel vivo la formazione del progetto INSPIRE con il coinvolgimento di 360 allievi, tra minori e adulti stranieri presenti sul territorio regionale, nei percorsi di alfabetizzazione linguistica rivolti ai destinatari finali e realizzati utilizzando le metodologie innovative collegate all’approccio VAM (Video Alfabetizzazione Multisensoriale) e dell’Accelerated Learning.

Infatti, dopo una prima fase che ha visto tutti i partner del progetto impegnati nella condivisione di un Protocollo di Accoglienza e Integrazione Linguistica e nella formazione metodologica di educatori e docenti impegnati a diverso titolo nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, INSPIRE apre alla fase 2 con la sperimentazione sul campo direttamente con i destinatari finali degli interventi di alfabetizzazione linguistica: «in questi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, il progetto è riuscito a garantire la formazione sul Protocollo e sulle nuove metodologie VAM e dell’Accelerated Learning a 100 operatori dell’accoglienza impegnati sul nostro territorio regionale» commenta la responsabile del progetto Renata Purpura, di CIVIFORM ente capofila «nei prossimi mesi, gli stessi operatori saranno chiamati a sperimentare direttamente con minori e adulti migranti gli strumenti metodologici AL e le tecniche audiovisive VAM con l’obiettivo di migliorare e favorire l’apprendimento linguistico anche negli allievi con maggiori fragilità o difficoltà dovute ad esempio ad una scarsa o ridotta scolarizzazione». Il progetto INSPIRE è cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)” e vede come capofila il CIVIFORM, insieme ad una rete di 9 soggetti partner: Fondazione Opera Sacra Famiglia, IRSSeS, Casa dell’Immacolata, HATTIVALAB, SLOVENSKI DIJASKI DOM SRECKO KOSOVEL, IRES FVG, ICS, ITACA e OIKOS. Informazioni sul progetto e sulle attività in corso sono disponibili sul sito web di Civiform www.civiform.it/prog/inspire/ o degli altri enti partner di progetto.

Per contatti: CIVIFORM Soc. Coop. Sociale / tel 0432 705811 / annalisa.orlando@civiform.it