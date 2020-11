Il progetto PeDiA continua in sicurezza con le conferenze on line

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

PeDia continua nella massima sicurezza. Il nuovo progetto che l'associazione di promozione sociale e culturale KLARIS - Kulture, Lingue, Aggregazione, Ricerca, Integrazione, Solidarietà realizza allo scopo di offrire un supporto alle famiglie e in particolare all'esercizio efficace e consapevole della funzione genitoriale, non si ferma, ma si adegua al meglio a quanto previsto dai nuovi provvedimenti emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid 19.

L'iniziativa, il cui nome corrisponde all'acronimo di Pedagogia del dialogo e dell’ascolto e riprende il termine latino paedia e quello greco antico paideia (entrambi con il significato di “educazione”), prevede una serie di interventi finalizzati allo scambio di buone prassi e allo sviluppo e alla condivisione di nuove conoscenze e abilità volte a promuovere la qualità della vita familiare, il dialogo e la comprensione tra genitori e figli e la conciliazione tra tempi di lavoro e funzione educativa.

Dopo i laboratori ludico-educativi a cura di Giulia Stuani e le trasmissioni radiofoniche di carattere divulgativo e informativo, dal titolo Radio PeDiA, realizzate e diffuse da Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz nella maggior parte del Friuli, sui 90.2 Mhz in Carnia e ovunque in streaming all'indirizzo www.radioondefurlane.eu) con cadenza quindicinale, il venerdì alle 8.30, il sabato alle 17.30 e la domenica alle 13.30, cominciano a novembre anche gli incontri e le conferenze di con psicologi ed esperti.

Ovviamente si svolgeranno on line e non in presenza, come originariamente previsto, e pertanto in qualche caso cambieranno anche data e orario. È il caso dell'incontro con lo psicologo Marco Pangos, intitolato Genitori e figli: ribelli diversi, programmato per il 6 novembre nel Centro civico Ex Latteria di Carlino, rinviato dopo il 15 novembre sulla pagina Facebook dell'associazione KLARIS (https://www.facebook.com/AssociazioneKlaris), che ospiterà anche le altre conferenze, a partire da quella di Daniele Fedeli, docente di pedagogia speciale all'Università di Udine, dal titolo Le sfide dei bambini. Come gestirle in modo costruttivo, confermata il 13 novembre, con inizio alle 20.30. Nelle settimane successive saranno proposti anche gli appuntamenti con lo psicologo Andrea Paschetto sul tema Gli antidoti per gli atteggiamenti negativi. Le parole che non feriscono e con la psicologa Giusy Guarino, che parlerà di Comunicazione empatica tra genitori e figli.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti al riguardo saranno messi a disposizione sul sito internet dell'associazione KLARIS (https://klarisweb.wordpress.com/) e all'interno delle prossime puntate della trasmissione Radio PeDiA, in programma il 6 novembre (repliche il 7 e l'8) e il 20 novembre (repliche il 21 e il 22) su Radio Onde Furlane.

PeDia è un progetto realizzato dall'associazione KLARIS con il confinanziamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle attività a sostegno dell'associazionismo familiare, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e dei Comuni di Basiliano, Carlino, Martignacco, Moruzzo, Premariacco, Remanzacco e Tavagnacco e con la collaborazione delle cooperative Informazione Friulana, società editrice di Radio Onde Furlane, e Athena Città della Psicologia.