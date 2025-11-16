Il progetto “Ponte da donne per donne” a sostegno delle pazienti oncologiche in Kurdistan

È stato presentato oggi a Viareggio il progetto “Ponte da donne per donne”, promosso da Udik in collaborazione con la Regione Toscana e l’associazione L’Uovo di Colombo. L’iniziativa è dedicata al sostegno delle donne colpite da tumore al seno, con particolare attenzione alle pazienti mastectomizzate in Kurdistan, dove Udik opera da due anni in risposta alle richieste arrivate dalle dottoresse Susan e Raman del Centro Oncologico di Erbil.

Le necessità più urgenti riguardano la fornitura di reggiseni post-operatori, corsi di prevenzione, supporto psicologico e programmi di riabilitazione. Grazie alla collaborazione con l’azienda Amoena di Milano, ai contributi delle associate e degli associati e al sostegno dello SPI CGIL Metropolitano di Venezia, della CISL Venezia e dello SPI CGIL Emilia-Romagna, Udik è riuscita finora a organizzare due spedizioni. I materiali sono stati distribuiti dalle dottoresse referenti e dall’associazione Chatr di Kirkuk.

L’organizzazione è stata inoltre contattata dalla Mezzaluna Rossa Kurda per supportare il reparto oncologico dell’Ospedale di oncologia e talassemia di Qamishli: a dicembre è prevista una nuova consegna di reggiseni destinati al centro clinico locale. Nel frattempo sono arrivate in Italia due donne kurde selezionate da Kurdistan Save the Children, che ha anche messo a disposizione gli spazi del proprio Centro Giovanile per l’avvio di un laboratorio di cucito. Entro la fine del mese, dopo una formazione dedicata, Udik acquisterà due macchine da cucire: i reggiseni prodotti saranno distribuiti gratuitamente alle strutture sanitarie e direttamente alle pazienti in Kurdistan e in Iraq, senza distinzione di etnia o religione. Il progetto prevede inoltre la formazione di altre donne per rendere autonome ulteriori realtà locali.

La Regione Toscana ha finanziato parte dell’iniziativa, mentre la restante quota è coperta da Udik tramite autofinanziamento e raccolte fondi. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, Claudia Dinelli della Segreteria delle Donne Democratiche della Toscana, Anna Graziani l’assessora del Comune di Camaiore, rappresentanti di associazioni e numerose cittadine. Le due donne kurde resteranno in Italia fino al 14 dicembre.

Il sostegno alle pazienti oncologiche non si ferma però qui. Udik ha costituito un’équipe di Medici e specialisti in oncologia e tumore al seno, come psico oncologa, e terapisti riabilitativi, coordinata dalla Rita Molinaro, in vista di una missione in Kurdistan. La partenza, prevista per giugno, era stata rinviata a causa della chiusura dello spazio aereo seguita ai 12 giorni di conflitto tra Iran e Israele. L’obiettivo è avviare la missione nei primi mesi del nuovo anno.

Infine, grazie alla collaborazione con la Fondazione AVAPO, il materiale informativo sulla corretta alimentazione per le donne oncologiche sarà tradotto in lingua kurda e distribuito nei principali centri oncologici della regione.