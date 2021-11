Il ruolo chiave dell’influencer marketing, un incontro dei Giovani di Confcommercio Udine

“Influencer Marketing: la forza delle immagini e dei contenuti (e degli algoritmi)”, è il titolo di un incontro promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine. «Un marketing moderno e al passo con i tempi deve conoscere e padroneggiare tutti gli strumenti e i canali a disposizione; ed è proprio la figura, potente ma spesso sconosciuta, dell’influencer marketing che può fare la differenza», sottolinea il presidente del gruppo Stefano Ritella nell’informare dell’appuntamento (gratuito e aperto al pubblico, con obbligo di Green Pass; restano pochi posti in presenza, ma c’è la possibilità di partecipare anche via remoto previa registrazione a sindacale@ascom.ud.it), lunedì 15 novembre nell’auditorium Sky level Business Center, in via Alpe Adria 6 a Tavagnacco, dalle 18.30. «Parleremo del grande lavoro dietro a una fotografia o a un contenuto editoriale e di come questi possano trasformarsi in vendite, migliorare la reputazione e portare risultati importanti alle aziende», anticipa Ritella. Gli ospiti della serata saranno: Davide Anzimanni e Rebecca Paviola – influencer Instagram e Tik Tok con base a Udine ed importanti collaborazioni a livello internazionale. Giacomo Urban – blogger, fotografo e videografo del blog Nuovi Giorni dove racconta storie multimediali e presenta itinerari, luoghi e brand. Giovanni Spinelli – Amministratore Delegato di Inflead, piattaforma di Influencer Marketing Intelligence.