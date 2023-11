Il ruolo dell’alimentazione nella sindrome metabolica, domani convegno al Centro Congressi di Area Science Park,

In occasione dei 20 anni di attività, il Dr. Schär R&D Center ospiterà una conferenza internazionale su “Il ruolo dell’alimentazione nella sindrome metabolica” . Il congresso si terrà domani, 8 novembre, dalle 09.00 alle 16.00 presso il Centro Congressi di Area Science Park , Padriciano 99 – 34149 (Trieste). Ad accogliere giornalisti e giornalisti ci sarà il team di ricercatori del Dr. Schär R&D Center. Le dott.sse Virna Cerne (Senior Director of Global Research & Development), Ombretta Polenghi (Director of Global Research and Innovation) e Aurore Ranchon (Director of Global Product Development Gluten Free and Conventional) si renderanno disponibili per eventuali interviste dalle 10.30 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 13.00.