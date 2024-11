Il Sindaco De Toni delegato ANCI per Università e Ricerca: “Un riconoscimento per Udine e il Friuli Venezia Giulia”

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, è stato nominato delegato all’Università e Ricerca nell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’incarico, conferito dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nuovo Presidente di ANCI, rappresenta un riconoscimento di prestigio per l’intera comunità di Udine e del Friuli Venezia Giulia, oltre che per il Sindaco De Toni, che ha dedicato oltre 40 anni al mondo accademico e istituzionale.

De Toni, già Rettore dell’Università degli Studi di Udine, Segretario Generale della Conferenza dei Rettori Italiani e Presidente della Fondazione CRUI, porta con sé un’esperienza unica, unendo competenze accademiche e una visione gestionale ispirata alla teoria della complessità.

“Questa nomina è motivo di grande orgoglio personale e sono felice di portare l’esempio di Udine e del Friuli in un contesto nazionale.” ha dichiarato il Sindaco. “Il dialogo tra università e territori, a partire dalla Regione che cura il diritto allo studio, è fondamentale per affrontare le sfide del nostro tempo, dalla formazione dei giovani all’innovazione e alla ricerca. Lavorerò affinché Udine, città universitaria, possa essere un modello di integrazione tra mondo accademico e istituzioni locali, contribuendo al rafforzamento del ruolo dei Comuni italiani come attori strategici per il futuro del Paese. La cultura è la più importante infrastruttura della società e l’Università e la ricerca sono il suo motore, per un’Italia che punta al progresso e all’innovazione in modo concreto, per risolvere problemi e non solo sollevarli. Ringrazio il Presidente Manfredi e i colleghi sindaci per la fiducia accordatami, porterò in questa nuova avventura l’impegno e la passione che hanno sempre contraddistinto il mio operato.”

Anche Dorino Favot, Presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia, ha espresso soddisfazione per la nomina: “Mi congratulo con il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni per la nomina all’ufficio di presidenza di Anci Nazianale, in occasione dell’elezione del nuovo Presidente Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. Sono certo che questo incarico così prestigioso, riguardante l’università e ricerca, contribuirà a consolidare le relazioni con Anci nazionale e a fare in modo che il sistema integrato Regione – Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia diventi un punto di riferimento a livello nazionale”

Il Sindaco protagonista del secondo giorno dell’Assemblea ANCI

Questa mattina, il Sindaco De Toni ha partecipato come relatore alla tavola rotonda “Facciamo per Luca e Jasmine che credono in un’Italia senza divisioni”, organizzata durante il secondo giorno della 41ª Assemblea Nazionale ANCI a Torino. La discussione, tenutasi nella sala centrale dell’Assemblea, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui i Sindaci di Jesi, Piacenza, Palermo e Imperia, e Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele e il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Integrazione e coesione sociale: un impegno quotidiano per i Comuni

“Integrazione e coesione sono obiettivi europei, ma noi sindaci lavoriamo nel quotidiano per realizzarli. Lo ius scholae sarebbe un grande strumento per promuovere inclusione, e ANCI può lanciare un appello importante in questa direzione.” Così attacca De Toni su imbeccata di Federico Monda, vicedirettore de “La Stampa” e moderatore del panel. “Il successo si raggiunge con le alleanze. – ha proseguito il Sindaco – A Udine lavoriamo con 7 patti di cooperazione che coinvolgono istituzioni, terzo settore e cittadini. La città guida l’ambito socio-assistenziale per il contrasto alla marginalità, lavorando a stretto contatto con 9 comuni limitrofi. Promuoviamo inclusione con progetti per minori non accompagnati, con il supporto della Prefettura e delle associazioni locali, e affrontiamo sfide come quella dei dormitori, che da soli non bastano a risolvere il problema delle nuove povertà.”

Il “Modello Udine”, sette alleanze per la coesione sociale

Nel suo intervento il Sindaco De Toni ha sottolineato l’importanza dell’integrazione e dell’inclusione, descrivendo in dettaglio le alleanze messe in campo. Per prima quella con i nove Comuni limitrofi per la gestione condivisa dell’ambito socio-assistenziale, in secondo luogo quella con la Prefettura per la gestione dei minori stranieri non accompagnati e poi con le categorie economiche per l’inserimento degli stessi in percorsi di formazione e lavoro. La quarta alleanza è con le cooperative del terzo settore, fondamentali per il supporto alle marginalità “Siamo consapevoli delle crescenti disparità sociali – dichiara il Sindaco – e lavoriamo con determinazione per contrastare le nuove povertà, affrontando con spirito collaborativo anche i problemi più complessi.” ha spiegato. De Toni ha poi evidenziato il ruolo cruciale dello sport, come motore di inclusione, nella costruzione di comunità più coese. “A Udine, collaboriamo con centinaia di associazioni sportive, che rappresentano un modello di integrazione e di aggregazione fondamentali per lo sviluppo educativo dei giovani. Lo sport non è solo competizione, ma anche un formidabile strumento di coesione sociale.” La sesta alleanza è quella con le comunità religiose, per le quali il Sindaco ha voluto assegnare una delega specifica in consiglio comunale, affidata ad Alessandro Vigna. L’intervento si è concluso con un richiamo al valore della partecipazione civica. “L’alleanza più importante è quella con i cittadini: attraverso progetti nei quartieri e iniziative per la sicurezza partecipata, miriamo a rafforzare il senso di appartenenza e la qualità di vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini.” Chiude il Sindaco riprendendo le parole di Don Luigi Ciotti: “Davanti alle tante divisioni che si possono sviluppare all’interno dei comuni, dei territori regionali e interessano tutto il paese, quella più desolante è quella generazionale. Lavoriamo insieme per dare ai giovani qualcosa in cui credere.”