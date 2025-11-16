Il sindaco di Trieste Dipiazza contro i giornalisti Rai definiti “schifosi sinistri”. Lesa maestà perché non citato dal servizio televisivo

Atmosfera incandescente a Trieste dove il sindaco Roberto di Dipiazza si è scagliato contro i giornalisti della Rai Fvg definendoli, in un post Facebook, come “schifosi sinistri” perché, a detta del primo cittadino, avrebbero detto che non era presente ieri alla cerimonia degli alpini in piazza dell’Unità. In realtà ascoltando il servizio (il link in calce) il sindaco non è mai nominato perchè è stato scelto un tipo di servizio basato, non sulla ricorrenza e presenze istituzionali, ma più sul sentiment legato alle penne nere. Questo evidentemente ha fatto saltare i nervi al primo cittadino. Insomma la fatica di passare una mattinata fra le penne nere non ricompensata neppure da una citazione e ripresa in video, deve essere stata onta insopportabile per Dipiazza. Lesa maestà insopportabile. Il Cdr della Tgr Rai Fvg ha quindi diffuso un comunicato sindacale per rispondere all’insulto definito “grave e inaccettabile”.

Questo il testo integrale della nota sindacale:

“Il Comitato di redazione della Tgr Rai Friuli Venezia Giulia e il coordinamento dei CdR della Testata Giornalistica Regionale esprimono sdegno per il nuovo attacco del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che sulla propria pagina Facebook ha definito le giornaliste e i giornalisti della redazione “schifosi sinistri”. Un insulto gratuito e inaccettabile, che segue quello del giugno 2024, in cui la redazione veniva definita un “covo di sinistri”: da “covo di sinistri” a “schifosi sinistri”, un’escalation verbale che nulla ha a che vedere con il confronto civile.

Ricordiamo al sindaco che negli ultimi tre mesi ha parlato al nostro microfono almeno nove volte nei vari spazi informativi. È un dato che smentisce qualsiasi accusa di pregiudizio o ostracismo nei suoi confronti. Non spetta al primo cittadino — né a nessun altro esponente politico — stabilire come debbano essere costruiti i nostri servizi, chi debba essere intervistato, quali voci includere e quali no. Queste scelte spettano esclusivamente alla nostra responsabilità professionale, nel rispetto del mandato del servizio pubblico. La critica in questione riguarda un servizio sugli Alpini a Trieste, realizzato secondo un taglio meno istituzionale e più legato al racconto delle storie, impeccabile dal punto di vista giornalistico. Le critiche sono legittime e fanno parte del dibattito democratico. Gli insulti e la delegittimazione personale, soprattutto quando provengono da chi ricopre un ruolo pubblico, non lo sono”.

A stretto giro a farsi sentire la segretaria regionale del Pd Elisabetta Conti:

“Per fortuna l’arroganza e la vanità di Dipiazza sono al capolinea, prova lampante che stare troppo tempo al potere fa male. Un sindaco che aggredisce verbalmente gli organi di informazione, dove in un modo o nell’altro trova spazio da decenni, è fuori dai binari istituzionali nonché dal buon gusto. Gli insulti a chi lavora nella Radio Tv pubblica del Fvg sono un pessimo segno di tempi grigi, in cui al confronto e alla critica si sostituisce l’invettiva, la demonizzazione politica a tutti i costi. Noi ringraziamo per il loro lavoro i giornalisti della Tgr Fvg e auspichiamo che prosegua il dialogo aperto della redazione con il territorio e i soggetti sociali e politici”. Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, dopo che Il Comitato di redazione della Tgr Rai Friuli Venezia Giulia e il coordinamento dei CdR della Testata Giornalistica Regionale hanno espresso “sdegno” per il nuovo attacco del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che sulla propria pagina Facebook ha definito le giornaliste e i giornalisti della redazione “schifosi sinistri”.

https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2025/11/simbolo-dorgoglio-de9556ba-dcce-49f4-a81e-b45576b3e97b.html