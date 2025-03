Il sindaco di Udine convoca l’ assemblea dei sindaci dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale

Il presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Alberto Felice De Toni, ha deciso di convocare l’organo, che è composto da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono il territorio dell’Azienda, per lunedì 17 marzo alle ore 15.30.

La Conferenza infatti, secondo lo Statuto, viene convocata dal presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda un numero di Sindaci che rappresentino almeno il 20% del numero di componenti della conferenza, calcolati secondo un preciso criterio ponderale, o su richiesta del presidente della Rappresentanza ristretta.

La Conferenza, che tra i suoi compiti ha anche quelle di definire le linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, verificare l’andamento generale delle stesse e contribuire ai piani programmatici, si confronterà ulteriormente con la direzione sanitaria dell’ASUFC alla luce del piano attuativo, come richiesto da molti primi cittadini. All’incontro sarà presente anche l’Assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi.

“E’ necessario approfondire in maniera collegiale alcuni temi che riguardano il piano attuativo, che è stato approvato dalla Conferenza ancora a gennaio. Per questo abbiamo richiesto un nuovo incontro” commenta il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.