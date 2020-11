“Il Teatro a casa tua”: da giovedì la rubrica web del Circuito ERT con Giuliana Musso nel monologo La Scimmia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Anche se al momento le porte dei teatri sono chiuse al pubblico, non si spengono i riflettori sulla cultura, sul teatro e sullo spettacolo dal vivo. L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di lanciare “Il Teatro a Casa tua”, una serie web di interviste ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale in diretta sulla pagina Facebook ERT FVG ogni giovedì, alle ore 18.30.

Si parte il 12 novembre con Giuliana Musso, che presenterà per il Circuito ERT il monologo La Scimmia, testo originale ispirato dal racconto di Franz Kafka “Una relazione per un’accademia”. Gli altri ospiti delle interviste - condotte da Angela Caporale - in novembre saranno Sebastiano Somma e Liberato Santarpino (giovedì 19 novembre presenteranno lo spettacolo Lucio incontra Lucio) e Dario Ballantini (giovedì 26 novembre con un’intervista dedicata ai due spettacoli Da Balla a Dalla e Ballantini&Petrolini).

“Il Teatro a casa tua” è uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per bambini e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola. Online ci sarà modo di raccontare gli spettacoli, conoscerne meglio i protagonisti e, visto il difficile momento per il settore, raccogliere spunti e riflessioni sulle possibili evoluzioni dello spettacolo dal vivo.

Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube del Circuito ERT.