Il teatro a casa tua giovedì prossimo 10 dicembre ospita Gioele Dix

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

A cura dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia giovedì 10 dicembre Gioele Dix sarà ospite della rubrica web settimanale "Il Teatro a Casa tua". Con l’attore, autore, scrittore e regista parleremo dello spettacolo Vorrei essere figlio di un uomo felice, programmato in febbraio a Maniago, Sacile, Tolmezzo, Latisana, San Vito al Tagliamento e Monfalcone, del ruolo della letteratura nella sua vita e del momento che stiamo vivendo. Come di consueto, "Il Teatro a Casa tua" è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ERT FVG alle ore 18.30 ed è disponibile anche su YouTube a partire dalla stessa giornata, alle ore 19.00.