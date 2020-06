Il teatro Verdi di Pordenone riapre alla programmazione live con quattro concerti nel segno del grande jazz

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo aver fatto compagnia al pubblico dalle settimane di lockdown fino all’alba della tanto attesa fase della “ripartenza” – con una programmazione che non si è mai fermata e ha proposto sul sito e sui canali Social oltre una trentina di appuntamenti di produzione, per un totale di circa 100mila visualizzazioni – il Teatro Verdi di Pordenone, che è stata anche la prima struttura ad aver offerto un concerto a platea vuota in occasione del 15° anniversario della sua inaugurazione, riprende adesso la sua programmazione live con una rassegna d’eccellenza nel segno del jazz.

TGVP Open jazz è il titolo di un percorso di quattro appuntamenti che, assieme al grande jazz e a incursioni più minimaliste, offre soprattutto una lunga cavalcata nel mondo del cinema, nel segno di alcune tra le più belle e celebri musiche da film.

Le porte del teatro si riaprono a luglio per quattro appuntamenti, tutti di giovedì (9, 16, 23 e 30 luglio) alle 21.00 con alcuni dei nomi più celebri della scena musicale europea e internazionale, da Federico Mondelci a Gabriele Mirabassi fino a David Helbock, per citarne alcuni, e con la partecipazione di musicisti che si sono formati e hanno mosso i primi passi nella nostra regione.

I temi di colonne sonore che hanno fatto la fortuna di capolavori cinematografici del Novecento, diventano fonte di ispirazione per sorprendenti improvvisazioni, che rinnovano nel pubblico magie ed emozioni. In altre parole, attraverso l’improvvisazione la musica si fa materia ispiratrice per altre forme d’arte, il cinema in primis.

Piattaforma di incontri e di libertà creativa, il palcoscenico del Verdi è un terreno di gioco unico per gli artisti, che ripensano appositamente i loro brani in funzione dello spazio pordenonese, così da rendere ogni appuntamento qualcosa di speciale per architettura musicale e presenza scenica.

Il primo concerto (giovedì 9 luglio) vede protagonisti un quintetto d’archi e il sax di Federico Mondelci, da trent’anni ai vertici della scena artistica internazionale. L’inedita e interessante formazione propone una splendida carrellata di musiche da film, scelte tra le più celebri di sempre: da Summertime di George Gershwin a La vita è bella del Premio Oscar Nicola Piovani, da Tonight (da West Side Story) di Leonard Bernstein a Mission di Ennio Morricone. Giovedì 16 luglio è la volta di “Amori sospesi”, progetto di Gabriele Mirabassi, Nando di Modugno e Pierluigi Balducci: un viaggio musicale evocativo dal Mediterraneo all’America del Sud, con echi jazz, del folklore e della tradizione classica, dove la musica diventa crocevia di popoli e culture, terra di accoglienza ante litteram, vero e proprio luogo dell’anima. Un trio inedito anche per formazione: clarinetto, chitarra e basso acustico.

La serata del 23 luglio è un imperdibile concerto per piano solo: David Helbock, icona nel mondo del jazz, dedica un omaggio a John Williams. Una carriera stellare quella del compositore statunitense, vincitore di 5 Oscar e numerosi Grammy, per le sue indimenticabili musiche da film, da Guerre stellari a E.T. l’extraterrestre e Harry Potter. La musica di Williams è qui rivisitata per piano solo, attraverso il prisma del jazz.

Concerto conclusivo giovedì 30 luglio con il Trio TrePuntoDue di scena insieme a due artisti ospiti. I brani del loro programma, da George Gershwin a Claude Bolling e Paul Schoenfield, rappresentano un ponte ideale tra classica e jazz, due generi che nel tempo hanno sempre saputo convivere in armonia ed equilibrio. L’accento è posto sui prestiti e sulle svariate contaminazioni che influenzano reciprocamente musica colta e musica jazz, con esiti sempre originali e sorprendenti.

I biglietti saranno disponibili da lunedì 29 giugno in Biglietteria e on-line, acquistabili anche con l’utilizzo dei voucher-rimborso. Biglietti € 18 e una speciale promozione per gli Under20 € 10. Informazioni: tel 0434 247624 biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it - www.comunalegiuseppeverdi.it dal 29 giugno la Biglietteria del Teatro sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.