Il violoncellista Enrico Bronzi al grande ritorno a nei suoni dei luoghi, domenica a Cervignano

Al festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi la valorizzazione dei giovani talenti della musica classica internazionale passa anche attraverso l’esperienza di affermati artisti professionisti che si uniscono alle giovani leve per dare vita ai concerti del programma. È il caso di domenica 20 agosto a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano del Friuli, quando toccherà nientemeno che al violoncellista e concertatore di fama internazionale Enrico Bronzi, già direttore artistico della rassegna, unirsi agli studenti delle Masterclass Internazionali del Festival di Portogruaro per formare un Cello Ensemble che metterà in scena un sorprendente programma con musiche di Wagner, Casals, Fitzenhagen. Il concerto, che avrà inizio alle 21.00, è a ingresso libero; In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. Prima dello spettacolo, alle 19.45, si svolgerà la visita guidata alla Cappella gentilizia della villa, a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese. Per la visita la prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni@associazioneprogettomusica.org. Enrico Bronzi ritorna gradito ospite a Nei Suoni Dei Luoghi, questa volta in veste di artefice di un progetto sia didattico che concertistico che lo vede protagonista assieme a giovani violoncellisti provenienti da tutta Italia. La formazione saprà sorprendere per la capacità di regalare una gamma di sfumature e dinamiche cangianti, tutt’altro che monotone. In programma anche dei brani di compositori che furono innanzitutto violoncellisti, quali lo spagnolo Pablo Casals e il tedesco Wilhellm Fitzenhagen. Il suono del violoncello talvolta si fonderà in un’unica voce, talvolta si comporterà invece come le immagini che si formano attraverso il caleidoscopio, dove poche tessere colorate si compongono in disegni e forme inaspettatamente varie e complesse. Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi quello di martedì 22 agosto a Gorizia con il terzo concerto del ciclo di avvicinamento a GO! 2025. Protagonista al Giardino dell’incontro dei Musei Provinciali di Borgo Castello sarà un ensemble formato da musicisti italiani e sloveni. Info su www.neisuonideiluoghi.it. Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.