Il virus visto dalla Siria: Libera nos a malo

La discussione sul virus che sta devastando (il virus ma anche la discussione..) la societa’ globale, ma con un impatto bizzarramente diseguale in un posto piuttosto che in un altro, e’ in corso e si e’ presa la priorita’ rispetto a qualsiasi altro argomento. La percezione e l’analisi su questo punto e’ piuttosto soggettiva ed ognuno la vede un po’ a modo suo. Al di la’ delle farneticazioni di soggetti da cabaret (o forse cabernet) tipo Trump, e’ evidente che i contagi si sono diffusi in maniera non omogenea sul pianeta e mentre alcune aree sono state pesantemente colpite, altre hanno avuto sorte migliore e sono state, almeno fino ad oggi, abbastanza risparmiate. Capire il motivo di una tale stranezza sara’ necessario e compito di chi ha competenza in materia

E’ poi chiaro l’impatto del virus produce effetti che vanno oltre i problemi meramente medici e di salute, e dunque affrontare questa emergenza solo in termini di criteri di sicurezza e di precauzione, diventa limitativo. La pandemia purtropo non produce solo malati e morti ma si riflette inevitabilmente sulle attivita’ produttive e, di conseguenza, sulla possibilita’ da parte della gente di guadagnarsi il pane. Pare evidente, ma questo non e’ affatto chiaro a tutti, che ci siano priorita’ da rispettare ed azioni da intraprendere; fare ripartire l’economia e’ sicuramente un passo necessario, ma farlo senza rispettare determinati criteri e senza garantire una sicurezza reale ai lavoratori non solo sarebbe eticamente (sempre che l’etica esista ancora) inaccettabile, ma potrebbe causare situazioni pericolose e farci riprecipitare nell’abisso dal quale stiamo faticosamente tirandoci fuori.

Che questo morbo abbia causato e stia causando una discreta devastazione di quello che e’ il sistema economico di qualsiasi paese, con un impatto diverso da uno stato all’altro o da un contesto all’altro, e’ una realta’ evidente tanto quanto difficile e’ la soluzione del problema. Che poi questi interessi debbano avere il sopravvento rispetto alla sicurezza, dovrebbe essere argomento di discussione un momento piu’ seria pur nelle sua enorme complessita’. Pare comunque scontato che ogni singolo paese da solo non sia in grado di riprendersi e abbia necessita’ del supporto della comunita’ alla quale appartiene e probabilmente non solo. Quindi, le modalita’ di un tale intervento devono tenere conto di esigenze e natura diverse tra di loro ed essere adeguate alla realta’ di ogni singolo stato. L’egoismo e il cinismo con cui fino ad oggi si sono immaginati gli aiuti, sono perlomeno parecchio deludenti. Si ripete il solito mantra secondo il quale i paesi del sud sono spreconi (opinione che coincide effettivamente con una certa verita’) mentre coloro che si oppongono ad alcuni necessari strumenti di intervento, i nordici, invece sobri ed efficaci. A volte ci si dimentica del passato (la riunificazione delle Germanie avvenuta con il decisivo contributo di tutti) e del presente (il fatto che per esempio l’Olanda e’ in pratica un paradiso fiscale, peraltro in buona compagnia in Europa) che invece dovrebbero essere essere tenuti in seria considerazione, soprattutto se si vuole immaginare un’Europa, non dico unita, ma almeno maggiormente coesa e un minimo solidale come dovrebbe essere. Ma non solo, pare che ci si dimentichi che in questo nostro mondo “globale” pensare che qualsiasi azione non comporti delle controindicazioni e’ del tutto insensate.

Detto cio’, da queste parti si valuta la calamita’ derivate dal Covid con una certa disparita’ di opinioni e di atteggiamenti. Per dire, l’altro irei a Dohuk (Kurdistan iraqeno) si e’ festeggiata ufficialmente la “giornata della vittoria sul virus”. Non sono mancati fuochi d’artificio (con il contributo dei vari AK 47 in circolazione) e strombazzanti caroselli di auto nelle strade della citta’. Parrebbe fantasia, ma invece e’ pura realta’. Non tutti ovviamente hanno condiviso questa decisione ed in seguito anche parte delle autorita’ che avevano allegramente promosso l’iniziativa, hanno fatto un passo indietro. Coprifuoco e lockdown sono stati prorogati almeno fino al 1 Maggio. E gli aeroporti chiusi fino al 22.

Dall’altra parte del confine, in Siria, intanto, i preparativi atti a fronteggiare l’eventuale emergenza sono in corso. Come previsto, un conto e’ immaginare un piano sulla carta, altra cosa e’ invece poi poterlo applicare. Le difficolta’ sono molte ed oggettive, se poi si deve tenere conto della complessa situazione politica che determina equilibri che con le necessita’ oggettive di un’emergenza dovrebbero essere rivisti, ecco che cio’ che era difficile diviene quasi insormontabile.

La situazione e’ ingarbugliata e questo virus ha contribuito ad intricarla ulteriormente; piu’ che cercare una soluzione comune, tutti cercano di trarne vantaggio approfittando delle debolezze altrui che in questi momenti emergono. Quelli che dovrebbero essere gli attori protagonisti in grado di coordinare le attivita’ di difesa dal Covid ed agevolarle anche attraverso un contributo materiale, sono invece bloccati da formalita’ che a volte sono necessarie, ma in questo caso deleterie.

Sul campo di battaglia, poi, come previsto, la guerra combattuta si e’ di molto ridimensionata, ma cio’ non significa che questa situazione sia destinata a perdurare. Tutti si stanno riarmando e, chi rafforzando le proprie posizioni chi cercando di impedirlo, sono pronti alla prossima fase; perche’ le cose non possono certo fermarsi al punto in cui il virus le ha bloccate, e appena possibile i cobattimenti ripartiranno. I turchi continuano a far entrare in Siria le loro truppe e mezzi, approfittando della “tregua” non dichiarata ma praticamente quasi di fatto, e hanno messo in piedi altri cosiddette postazioni di controllo all’interno della sacca di Idlib mentre di tanto in tanto, soprattutto tramite i loro alleati, bombardano le aree limitrofe a quelle sotto il loro controllo.

Gli Usa continuano a far entrare nel Nord Est della Siria mezzi ed armi per inviarli nelle zone petrolifere per garantire la loro protezione, senza farsi mancare qualche bombardamento che come obiettivo ha o l’esercito o gli alleati di Assad.

I russi cercano di ristabilire l’alleanza con la Turchia messa a serio rischio a causa delle divergenze sul controllo dell’area del Nord Ovest della Siria, continuando le pattuglie congiunte.

Tra SDF (le forze armate della Siria del Nord Est) e milizie fedeli a Damasco (zona di Qamishlo) si bisticcia di frequente, tanto quanto tra le stesse milizie e le pattuglie Usa che in barba al diritto internazionale fanno il bello e il cattivo tempo in quell’area.

Dulcis in fundo, l’Isis che sempre piu’ spesso, pur non potendo piu’ disporre di una forza militare organizzata, si dimostra agevolmente in grado di mettere a segno attentati ed attacchi nei confronti sia dell’SDF che delle truppe e milizie legate al governo. Chi si illude che l’Isis sia morto e sepolto, mi sa che dovra’ ricredersi. Se i suoi leader piu’ esposti alla ribalta mediatica sono stati per lo piu’ eliminati, l’eminenza grigia di questi fanatici e’ ancora viva e protetta (cosi’ come e’ sempre stato) in luoghi piu’ sicuri della Siria o dell’Iraq. Chiedere a chi li ha fino ad oggi finiaziati ed organizzati per caprine qualcosa di piu’. Quando sara’ il momento questa gentaglia fara’ di nuovo comodo e sara’ a disposizione di chi ha sempre avuto interessi ad organizzarli e mantenerli.

Ahh, certo, dimenticavo Israele che continua imperterrito ed impunemente a imperversare dovunque e comunuqe a piacimento senza rischiare che qualcuno si azzardi ad obiettare.

Di buono c’e’ solo che per ora e non si sa grazie a quale particolare fortunata coincidenza, i casi di Covid sono estremamente limitati. Insomma, se da noi si deve sperare nell’improbabile lungimiranza di chi deve decidere, qui non rimane che consegnarsi alle bizzarrie della natura, alla stranezza di questo virus e sperare nella sua benevolenza.

In attesa che si ritorni, da una parte alle spietate regole del cosiddetto mercato (in realta’ solo alle esigenze delle banche e della finanza, insomma del capitale); dall’altra alla normalita’ della guerra. Auguri ad entrambi.

