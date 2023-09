Immigrati – Patuanelli-Capozzi: “Giunta Fedriga propone solo slogan e lascia soli Comuni”

Ancora una volta la giunta Fedriga affronta la delicata e complessa vicenda immigrati con improvvisazione e pugno duro senza minimamente preoccuparsi dei reali problemi economici e strutturali dei comuni oggi più che mai in prima fila sul fronte accoglienza. Ancora una volta poi non si affronta il problema del potenziamento degli operatori sul campo e della loro retribuzione come evidenziato giorni fa dallo stesso Civiform. Si preferisce un atteggiamento di dialogo sul fronte sicurezza che rischia di creare contrasti e confusioni anziché operare su integrazione e collaborazione. Infine, i provvedimenti di Roberti dimostrano ancora una volta il fallimento sul fronte contrasto ai flussi migratori che vanno gestiti e non contrasti con slogan fine a sé stessi. Lo affermano in una nota congiunta il capogruppo in Senato del M5S Stefano Patuanelli e il capogruppo in Regione del M5S Maria Rosaria Capozzi