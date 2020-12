In allarme l’SNPA per mancata approvazione emendamento al Bilancio delle Stato. Mette a rischio le attività di controllo e vigilanza ambientale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Esisteva già il Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente. Ma il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema e per questo necessita di fondi importanti. Di queste ore l'allarme in quanto, si legge in una nota dell'SNPA "in Parlamento non è stato approvato l’emendamento 135.20 al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che cercava di porre rimedio ad una situazione divenuta insostenibile a causa, si legge esplicitamente nel comunicato, di un atteggiamento ostile e corporativo degli Ordine delle professioni sanitarie e di alcune sigle sindacali". "Non si vuole esagerare, prosegue SNPA, ma siamo davvero al punto di collasso con il rischio di dover sospendere tutte le attività ispettive, di controllo e vigilanza ambientale del Paese. E ancora, le altre ricadute porterebbero le Arpa a non poter più assumere giovani laureati nelle discipline delle professioni sanitarie, mancando le specializzazioni triennali nel settore ambientale". Per queste ragioni domani (Lunedì 21 dicembre) il Consiglio SNPA discuterà la situazione, assumendo le iniziative che si riterranno più opportune. L’emendamento bocciato, a prima firma Chiara Braga, era stato condiviso da tutta la maggioranza parlamentare e analoghe proposte sono state formulate anche da gruppi di opposizione. Ringraziamo i parlamentari di tutti gli schieramenti che hanno compreso quanto questa questione sia rilevante e decisiva per la protezione ambientale. La situazione a cui si cerca di porre rimedio, spiegano da SNPA, è quella determinata dalla legge 3/2018, la cosiddetta Legge Lorenzin (che peraltro ha sottoscritto l’emendamento in questione) sulle professioni sanitarie, secondo la quale chimici, fisici, biologi (tutti con la “caratterizzazione” sanitaria del CCNL e ora classificati come esponenti delle “professioni sanitarie” dalla legge 3/2018) secondo alcune organizzazioni sindacali di settore (e secondo alcune recenti sentenze di un paio di TAR) devono necessariamente essere inquadrati come dirigenti, ribaltando quanto accaduto nelle agenzie da una quindicina d’anni, per effetto dei contratti del 2005 che consentivano l’assunzione di questi laureati come degli altri, nel Comparto, e l’accesso alla dirigenza in determinate condizioni. Secondo questa logica gli Ordini stanno impugnando i concorsi delle Arpa banditi in varie parti d’Italia per assumere persone nel comparto anche come biologici o chimici perché secondo loro possono essere assunti solo come dirigenti, ignorando del tutto la specificità del mondo della protezione ambientale rispetto alle professioni sanitarie.

La specificità delle ARPA, spiegano dalla Rete SNPA, è dovuta all’innata valenza multidisciplinare delle funzioni tipicamente rivolte alla tutela e protezione dell’ambiente, e ciò determina la necessità per le Agenzie Ambientali di acquisire professionalità a contenuto tecnico-scientifico in diversi ambiti (biologi, chimici, fisici, agronomi, geologi, ingegneri, laureati in scienze naturali/ambientali, ecc…). Gli operatori dipendenti delle Agenzie ambientali e di ISPRA, pur avendo conseguito in molti casi diplomi di laurea oggetto della legge di riordino degli Albi delle professioni sanitarie, esercitano le competenze del Sistema agenziale proprie della prevenzione e tutela ambientale e non svolgono professioni sanitarie peculiari del SSN e del SSR. Le posizioni del Sistema sono tese valorizzare tutti ed a lavorare in prospettiva per un ricambio generazionale sostenibile, in una logica di unità e multidisciplinarietà, che costituisce l’opposto di quella corporativa ed anacronistica che ci troviamo costretti a fronteggiare. Altro che transizione ecologica e Next Generation, qui le menti e gli interessi costituiti sono ben rivolti al passato, anche molto lontano. Pertanto, qualora si ritenesse sussistere un obbligo generalizzato di iscrizione agli albi delle professioni sanitarie unicamente in ragione del possesso del titolo di studio, a prescindere dalle effettive mansioni svolte, nelle Agenzie Ambientali si determinerebbe una palese disparità di trattamento tra operatori esercitanti analoghe funzioni in materia di vigilanza e controllo ambientale, che a seconda unicamente del diverso titolo di studio sarebbero soggetti a differenti obblighi l’esercizio della relativa professione nell’ambito della Pubblica amministrazione. Senza pensare che le altre professionalità potrebbero, come purtroppo sta succedendo, accusate del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria. Da segnalare peraltro con rammarico che, le questioni sollevate dagli Ordini Professionali riguardano aspetti di inquadramento contrattuale piuttosto che di vigilanza sulle questioni ordinistiche. Solo per fare un esempio, le ricadute di tali posizioni sono tali da comportare il passaggio alla qualifica dirigenziale di tutto il personale inquadrato nelle professioni sanitarie (chimici, fisici e biologi) con una spesa complessiva stimata che potrebbe aggirarsi tra circa 50 milioni di euro e i 56 milioni di euro all’anno, a parità di servizio e con evidenti difficoltà di tenuta organizzativa. Per tutti questi aspetti era indispensabile, conclude SNPA, l’approvazione dell’emendamento per avere una posizione chiara e inequivocabile che rendesse possibile l’espletamento delle attività prioritarie del SNPA, quali le attività di vigilanza e controllo ambientali, oltre che quelle a supporto dello sviluppo sostenibile. In considerazione di quanto sopra rappresentato, si rendono necessarie modifiche normative che vadano nella direzione di semplificare e non vincolare eccessivamente l’organizzazione e la gestione del personale degli Enti del SNPA. Per questo, nonostante questa battuta di arresto, da parte del SNPA c’è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti i soggetti interessati per trovare insieme una soluzione possibile che contemperi le esigenze di funzionalità per garantire servizi essenziali come quelli assicurati da Sistema".