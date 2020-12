In arrivo a fine anno il terzo concerto Musiche di pace, in streaming e in filodiffusione in strutture sanitarie e case di riposo del Triveneto

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo le positive esperienze realizzate durante l’anno, che hanno visto coinvolte le strutture ospedaliere del pordenonese e diverse case di riposo, la Nam Lab di Azzano Decimo, vuole riproporre anche a fine anno il Concerto di Pace, ovvero il concerto realizzato dal vivo e trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’associazione e in filodiffusione alle strutture sanitarie e assistenziali del Triveneto che ne faranno richiesta. La data è in via di definizione in base alle richieste e alle esigenze, ma sarà fissata tra il 27 e il 30 dicembre 2020. A dare vita al concerto, ovvero all’’International Jazz Piano Meeting 2020” saranno Dado Moroni (Italia); Federico Pivetta (Usa); Melodie Gimard (Spagna) Sandrine Ravier (Francia); Yoshiko Kishino (Giappone); Roberto Esposito (Italia). Il concerto viene proposto gratuitamente grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, col patrocinio di Panatlon Club, Fidapa Pordenone, Lady Avventura Pordenone, Hotel Santin. “L’idea di questo concerto – spiega il suo ideatore e direttore artistico Denis Biasin – è nata durante il lockdown, nella speranza che la musica possa portare gioia e serenità anche solo per un momento a tutto il personale medico e assistenziale, costantemente in prima linea e sotto pressione e ai malati e agli anziani, come una carezza sonora in queste festività blindate, durante le quali la lontananza dai propri cari pesa ancora di più”.

Le strutture sanitarie e assistenziali interessate possono contattare il numero 393 9110223 o scrivere a nuovazzanomusica@gmail.com.