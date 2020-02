In Fvg abbiamo scherzato: da lunedì non più in vigore le misure maggiormente restrittive. Riaprono scuole, cinema e teatri

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Da lunedì 2 marzo in Friuli Venezia Giulia non saranno più in vigore le misure restrittive adottate per tutta la settimana passata per l'emergenza coronavirus. Il Governo nazionale infatti, nel provvedimento che verrà emanato nelle prossime ore, ha deciso di inserire la regione Fvg tra quelle non sottoposte alle limitazioni più severe che restano invece per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La notizia è stata diffusa dal governatore Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore Riccardo Riccardi a margine della videoconferenza tra Regioni e Governo e rilanciata dall'agenzia di stampa della Regione Fvg. In sostanza salvo improvvisi quanto improbabili dietrofront, dovrebbero riaprire scuole, musei, luoghi di spettacolo e aggregazione. Unica limitazione pare quella alle gite scolastiche e ai viaggi di istruzione. Del resto il fatto che nessun contagio è presente in Regione, come non lo era comunque la scorsa settimana ha consigliato di evitare ad aggiungere danno al danno. Resta infatti "stazionaria" e quindi senza alcun contagio la situazione in Friuli Venezia Giulia si legge nel lancio dell'Agenzia Regione Cronache voce ufficiale della giunta del Fvg.

Questo fatto, che ha detta di molti avrebbe dovuto già evitare la chiusura della scorsa settimana è stato confermato dal vicegovernatore della Regione, nonchè assessore alla sanità, in videoconferenza dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova al commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell'incontro svoltosi questa mattina. Nel vertice tutte le Regioni hanno fornito i relativi numeri riguardanti la situazione territoriale in merito all'emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Nella circostanza è stato ribadito che, ad oggi, in Friuli Venezia Giulia si continuano a non registrare casi di contagio. I tamponi effettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente in isolamento domiciliare risultano essere 38. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di ieri sono state complessivamente 1807.