In merito al futuro degli stati, Italia compresa, alla luce del corona virus

La pandemia che stiamo vivendo rappresenta un test politico istituzionale di enorme importanza. A parte la definizione delle caratteristiche tecnico scientifiche del virus che in qualche modo vengono validate da autorità sanitarie internazionali, tutti i poteri straordinari di intervento sono stati attribuiti alla miriade di Stati sovrani che si dividono la geografia terrestre.

Non ci sono ancora sufficienti elementi per dare un giudizio completo sull’azione degli Stati ma credo che una prima osservazione pregiudiziale possa essere fatta: che cioè non vi sia stata “coerenza” nelle attività amministrative di Stati diversi e quindi ne siano derivati dei danni e delle disfunzioni all’azione di contrasto agli effetti del virus.

La vicenda della pandemia della SARS-CoV-2 non va vista isolata ma nel quadro di questioni globali che oggi colpiscono l’umanità come il cambiamento climatico, le migrazioni, le turbolenza del sistema economico finanziario.

Ne deriva una domanda-osservazione che va oltre la mancanza di coerenza delle politiche statali di intervento in questi ambiti e riguarda l’origine degli spazi di incoerenza distorsiva: “gli Stati, per la loro natura costitutiva, possono essere attualmente portatori di azioni tra loro coerenti?”. Detto diversamente, quello che normalmente viene definito come “interesse nazionale” è inquadrabile in un “interesse umano generale”?

Il quesito teorico posto non può avere risposta unicamente dall’esame dei dati relativi alla pandemia della SARS-CoV-2 che stiamo vivendo. Nè può essere limitato ad una semplice rimodulazione di azioni praticabili in riferimento alla probabilità del ripetersi di una pandemia, magari più acuta, della attuale SARS.

Tale quesito può essere esplicitato anche nella seguente proposizione:

“L’attuale ordinamento globale di organizzazione delle decisioni e dei poteri attraverso gli Stati (per lo più Stati nazione) permette all’uomo di affrontare i temi che assumono dimensione globale-planetaria, quali clima, pandemie, migrazioni, flussi economici?”

La risposta degli Stati alle emergenze

Una prima osservazione può servire a descrivere lo stato attuale della gestione di questi temi che, ad analogia di quanto descritto per la pandemia della SARS-CoV-2, hanno una molteplicità di “luoghi” che ne definiscono le caratteristiche di conoscenza. Sono luoghi di messa in comune a livello internazionale delle caratteristiche specifiche che assumono i fenomeni (peraltro non sempre oggetto di una comune interpretazione) e di una indicazione delle misure necessarie ad affrontarli. La vicenda del riscaldamento del clima, a parte un negazionismo infinitesimale sul piano scientifico, permette ad esempio di definire obiettivi e scadenze precise. Ne conseguono con molta difficoltà azioni dei singoli Stati tra loro del tutto scoordinate e di fatto inefficaci.

Tuttavia non stiamo parlando di pura astrazione interpretativa. Clima, migrazioni, pandemie, incontrollati flussi economici, determinano “crisi tempestose” talvolta proprio a dimensione mondiale, e più spesso su piani territoriali più limitati con intensità che squassano intere popolazioni.

La risposta prevalente data dagli Stati in maniera quasi sempre all’interno della propria sfera di “sovranità” è quella dell’inquadramento della vicenda in una propria necessità straordinaria che può arrivare fino allo “stato di eccezione”, così come è avvenuto nella attuale crisi di pandemia. Le forme di attivazione possono anche essere leggere e facilmente condivisibili dai cittadini, aumentando in maniera esponenziale le competenze attribuite ad organismi come la “protezione civile”, ma la logica di fondo è sempre quella di sospendere le procedure democratiche di fronte all’obbligo di prendere delle decisioni che non possono aspettare.

Non va dimenticata l’invasività potenziale della attuale società dell’informazione e la possibilità che possano essere messi in campo strumenti di controllo mai disponibili precedentemente. La Cina ne ha fatto pieno uso con risultati considerati utili proprio per limitare la diffusione dell’epidemia.

Trasformazione e declino degli Stati?

C’è la probabilità che procedure di fatto giustificate in condizioni di estrema difficoltà possano diventare la normalità del percorso decisionale politico. Non mancano correnti di pensiero che teorizzano la necessità di organizzare in questa direzione la funzione di governo per superare le difficoltà ad assumere decisioni contestabili da ampi settori popolari e di pubblica opinione. “Il piano di rinascita democratica” della P2 vive e lotta ancora insieme a noi.

Probabilmente però non si tratta più solo del portare all’estremo la ricerca di una efficace forma di governo fino a far svanire i percorsi democratici, ma della costruzione di un nuovo rapporto con i cittadini basato sulla paura e sulla insicurezza. Il potere politico basato sulla gestione delle “fobie” trova di volta in volta base materiale nelle emergenze di questo secolo. Donatella Di Cesare chiama questa trasformazione “fobocrazia” definibile in un circolo perverso in cui “il potere minaccia e rassicura, esalta il pericolo e promette tutela”: ma questa tutela non può essere garantita perché questa “democrazia post totalitaria richiede la paura e sulla paura si fonda”. Credo che questa descrizione ben si adatti al meccanismo con cui la Lega Salvini grazie alla immigrazione ha costruito la propria fortuna politica.

Il mantenimento dell’attuale ordinamento istituzionale globale basato sulla sovranità formale degli Stati sembra destinato ad evolversi verso forme politiche di “autoritarismo” la cui compatibilità con le democrazie costituzionali della seconda metà del secolo XIX si affievolisce. Nè d’altronde appare all’orizzonte un livello trans nazionale o sovra nazionale, possibilmente democratico, in grado di assorbire le “discrepanze” o gli “egoismi” statali di fronte alle questione di dimensione globale.

Slavoj Žižek, autore che non amo particolarmente, partendo dai comportamenti statali nella crisi del virus ha proposto (Internazionale n.1349, 13-19 marzo 2020) di mirare ad un modello di solidarietà globale che vada oltre i meccanismi dei singoli governi per estendersi alla mobilitazione territoriale al di fuori del controllo statale ed a una collaborazione internazionale forte ed efficiente. E definisce questo “nuovo comunismo”.

I nostri guru di provincia, Cacciari e Cottarelli, il primo per quanto riguarda la politica, il secondo sulla necessaria risposta economica legata alle decisioni europee, profondono parole e auspici di buon senso ma, prigionieri di una logica di pura “virtuosità nazionale”, non tentano di cogliere il vento di maestrale che soffia su tutti i mari del mondo nella sua furia distruttiva di ogni possibile angolo di tranquillità.

Credo sia questa la tempesta che dovrà affrontare l’Arca di Noè su cui è imbarcata l’umanità.

Giorgio Cavallo