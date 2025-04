In merito alla chiusura del dormitorio Caritas di Villaregia in Comina, a Pordenone

“La chiusura del dormitorio Caritas di Villaregia in Comina, perché “l’emergenza freddo” è terminata, lasciando in strada una ventina di persone, è la dimostrazione che ragionare solamente in termini di emergenze riguardo problematiche strutturali potrà superficialmente sembrare funzionale, ma non è sufficiente. Non possiamo come cittadini che si reputano civili, in una città che ambisce essere la Capitale italiana della cultura, dimostrare che non ci importa dei nostri simili in difficoltà. Una delle ultime frasi di Papa Francesco riferita agli ultimi in verità era una domanda: “Perché loro e non io?”. Dovrebbe ispirare tutti coloro che hanno celebrato il lutto nazionale per ben 5 giorni per la sua scomparsa. Invito dunque il nuovo Sindaco, la Prefettura e la Caritas a riaprire quel dormitorio almeno nel nome della xenia greca, di Filemone e Bauci, se non vogliono seguire più l’etica insegnata da Francesco.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.