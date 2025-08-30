In merito alle dichiarazioni del ministro dello Sport Abodi

Il ministro dello Sport Abodi ha recentemente dichiarato che lo sport deve unire e che l’aggressione russa è più cruenta di ciò che sta accadendo a Gaza.

Evidentemente 60.000 morti di cui più dell’80% civili, donne e bambini, la carestia, gli sfollamenti forzati, i bombardamenti indiscriminati su case, scuole, ambulanze e ospedali e le restrizioni all’accesso umanitario non sono per Abodi abbastanza gravi.

In relazione alla partita Italia-Israele non si può ignorare che lo sport non è mai stato e mai sarà un ambito neutrale, separato dalle responsabilità politiche e giuridiche degli Stati. La storia dimostra che l’esclusione di un Paese dalle competizioni internazionali è stata utilizzata come strumento di pressione politica e morale in casi di gravi violazioni.

Israele è uno Stato confessionale e integralista che da decenni pratica l’apartheid, decenni segnati da occupazione, assedi, massacri e persecuzioni che hanno inevitabilmente compromesso l’immagine dell’intera comunità ebraica, soprattutto quando mancano prese di distanza chiare e pubbliche dalle politiche del governo sionista.

Alla segretaria di partito che nei giorni scorsi ha scritto al Direttore firmandosi come una privata cittadina e definendo “guerra di sopravvivenza” un’aggressione che ha causato decine di migliaia di vittime civili, con un rapporto sproporzionato di sessanta palestinesi uccisi per ogni israeliano mi permetto di rispondere che questa affermazione è un insulto al diritto internazionale umanitario che non prevede né il principio di reciprocità nè tantomeno l’uso della forza al di fuori dei propri confini.

Se si volesse poi ribattere con la storia trita e ritrita della legittima difesa sarebbe fuorviante: la sproporzione della risposta israeliana e le modalità stesse delle operazioni militari escludono questa eccezione al divieto dell’uso della forza.

Il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro Netanyahu per crimini di guerra e le reiterate violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte di Israele non possono essere derubricati a mere questioni politiche, come non può essere ridotta a effetto collaterale questa catastrofe umanitaria.

L’esclusione di Israele dalle competizioni sportive non sarebbe un atto propagandistico o ancor peggio antisemita come vuole farci credere qualche sostenitore “di Bibi” bensì una misura coerente con i principi che regolano la comunità internazionale. Far passare l’antisionismo per antisemitismo mascherato è una mera fallacia argomentativa per evitare di rispondere nel merito, mi interrogherei piuttosto sul vero antisemitismo coltivato fin dalle origini in seno a quei partiti di destra smascherati dall’inchiesta di Fanpage sulla Gioventù Nazionale di FDI.

Quanto alle manifestazioni di protesta: è scorretto e pretestuoso presentarle come la potenziale causa di eventuali disordini, a Udine si gioca per la seconda volta Italia-Israele e la prima mobilitazione, pur molto partecipata, si è svolta senza alcun episodio di violenza o comportamento aggressivo da parte dei manifestanti. La vera causa del rischio di tensione non sono le cittadine e i cittadini che esercitano un diritto costituzionalmente garantito, ma la scelta di FIGC di non escludere dalle competizioni sportive uno Stato sotto accusa per gravi crimini.

Non possiamo invocare principi come il diritto o la democrazia solo quando fa comodo, il nuovo peace-washing è cercare di ripulirsi la coscienza accogliendo e curando “qualche povero bambino di Gaza” (come virgoletta vergognosamente qualcuno) mentre continuiamo a fornire armi per sterminare a migliaia.

Se vogliamo davvero difendere la dignità dello sport e i suoi valori universali, allora non possiamo accettare di normalizzare e legittimare chi, sistematicamente, li calpesta.

Raffaella Barbieri

Portavoce Possibile Udine