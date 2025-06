In nome del popolo inquinato” il depuratore di Lignano e non solo !!

Egregio Direttore, in una contemporaneità dove il conflitto prevale sul confronto civile, pensavamo che la nostra nota trasmessa in data 28 aprile 2025 presentasse domande che necessitano di risposte chiare ed oneste per non favorire invece dubbi e presunzioni fosche.

Invece siamo stati ignorati !! Forse perché Lignano Sabbiadoro va nominata solo per le iniziative culturali, feste e le manifestazioni ludiche? (che anche noi condividiamo per altro). Ci sono dei dubbi e pensieri indotti da elementi oggettivi che vanno risolti facilmente, come più volte abbiamo richiesto; ed invece in un idilliaco clima green, i tanti che si occupano di politiche espansive e di soluzioni tecniche innovative per

affrontare tematiche ambientali di rilievo, non si avventurano a dare risposte ad alcuni elementari quesiti che sono stati posti in questi anni con dati alla mano (vedasi il nostro “Libro bianco”, oltre che esposti ed interrogazioni varie).

Pensavamo, con quella nota, di porre all’attenzione della gente comune e delle autorità fatti che meritano sicuramente spiegazioni e chiarimenti netti !!

Ma, probabilmente, ce ne faremo una ragione ed accetteremo il fatto che a nessuno, o quasi, i problemi della depurazioni delle acque, delle procedure, della visione politica e del programma pianificatorio complessivo oltre che le incidenze sull’ambiente, sulla salute dei cittadini ed i costi indotti, non meritano approfondimenti e dibattiti sperando che nulla di negativo accada o emerga nel prossimo futuro e che quanto di documentale, mostrato da Cristian Sergo negli anni e da noi segnalato, le dichiarazioni di Graziano Bosello, le affermazioni di Massimo Brini,

e le segnalazioni di tanti cittadini su presunti inquinamenti delle acque friulane si rivelino solo flash di incubi notturni e che la realtà vera e quella dei vernissage autoreferenziali è quella delle autocelebrazioni.

La puntualizzazione di FriuliSera

Pur supponendo che il riferimento (siamo stati ignorati!!) non fosse indirizzata a noi, ci corre l’obbligo ricordare che non solo il 28 aprile scorso abbiamo pubblicato la lettera a cui fa riferimento (visibile in calce), ma che sempre abbiamo dato grande attenzione alla vicenda lignanese e più in generale alle comunicazioni dell’Osservatorio.

Il Direttore